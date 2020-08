Pražský súd zobral Majského do predbežnej väzby

Podnikateľ podal proti rozhodnutiu sťažnosť.

6. aug 2020 o 14:06 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Mestský súd v Prahe zobral podnikateľa Jozefa Majského do predbežnej väzby. Denníku SME to potvrdila hovorkyňa súdu Markéta Puci.

O Majského väzbe rozhodol v štvrtok poobede mestský súd na svojom zasadnutí. Vyhovel tak návrhu štátnej zástupkyne Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe, ktorá odporučila pre slovenského veľkopodnikateľa predbežnú väzbu.

České štátne orgány musia do dvoch mesiacov rozhodnúť o tom, či Majského, na ktorého je vydaný európsky zatýkací rozkaz, vydajú na Slovensko do väzenia. Poslal ho tam na konci júla Najvyšší súd za podvod na nebankovkách Horizont Slovakia a BMG Invest.

V niekdajšej tretej nápravnovýchovnej skupine si má odsedieť deväť rokov. Trest si bude môcť odpykať aj v Česku, lebo je jeho občanom.

Späť na Pankrác

Proti štvrtkovému rozhodnutiu mestského súdu o predbežnej väzbe podal Majský sťažnosť, ktorú bude riešiť Vrchný súd v Prahe. Hovorkyňa mestského súdu Puci však uviedla, že jeho sťažnosť nemá odkladný účinok. Znamená to, že Majský putoval z pojednávacej miestnosti opäť do cely na Pankráci.

O tom, či české orgány pošlú podvodníka do väzenia, musia podľa zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach rozhodnúť do 60 dní. Okrem pražského vrchného súdu, ktorý bude teraz posudzovať Majského sťažnosť bude jeho vydanie do väzby na Slovensko podľa Puci manažovať Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe.

"Dovtedy by mal štátny zástupca podať návrh buď na jeho odovzdanie do členského štátu Európskej únie, teda na Slovensko alebo na neodovzdanie," vraví o 60-dňovej lehote Puci.

Česká polícia Majského zatkla v utorok krátko pred pol jednou poobede v psychiatrickej nemocnici.

Policajti ho podľa jeho syna Jozefa Majského mladšieho zobrali pod pazuchy a odniesli z izby. Momentálne sa nachádza v cele, tvrdí podnikateľov syn.

Schudnutý so sklonenou hlavou

Zatkli ho deň po tom, ako polícia uviedla, že ho v zdravotníckom zariadení navštívila a podľa jeho syna legitimizovala.

V pondelok ho však policajti nezadržali, lebo to vraj nedovoľoval jeho zdravotný stav. Jeho syn ho pre SME prirovnal k človeku ležiacemu na smrteľnej posteli. Majský pritom redaktorovi SME zdvihol telefón.

Šéf tlačového oddelenia českej polície Ondřej Moravčík nevysvetlil, čo sa v priebehu 24 hodín stalo, že potom už bolo možné Majského zadržať.

"Im na Majskom nezáleží, je im jedno, či zomrie, alebo bude žiť," kritizuje jeho syn prístup polície, ktorá podľa neho nezohľadňuje zdravotný stav jeho otca.

Denníku SME Majský mladší ukázal aj fotografiu otca spred zopár dní, s jej zverejnením však nesúhlasil.

Podnikateľ na nej sedí na posteli, má sklonenú hlavu, strapaté vlasy a je zjavne schudnutý.