Správy o Slovensku, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

7. aug 2020 o 11:52 The Slovak Spectator

1. Moji ľudi trpia, ja z diaľky cítim smútok aj vinu. Ako prežíva protesty afroamerický operný spevák v Nemecku: When we knelt in honour of Floyd, something inside me broke

2. Peniaze zo zrušených obedov zadarmo budú samosprávam chýbať. Nakoniec to zaplatia rodičia: Free school lunches scrapped. Who will benefit?

3. Ako sa vyznať vo vínnych etiketách? Stručný návod (nielen) pre cudzincov: How to read a Slovak wine label

4. Pozrite si najkrajšie doliny Liptova: Prosiecka and Kvačianska dolina valleys

Článok pokračuje pod video reklamou

5. Vláda by sa mala pokúšať zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny a zostať pro-európska, potom slovensko-nemecké vzťahy v biznise môžu pokračovať: Pandemic increased interest in Slovakia as a business destination

6. Daňová legislatíva musí byť predvídateľná, hovoria experti: The simplification of taxes in Slovakia is an imperative

7. Slovensko potrebuje, aby sa najlepší vrátili domov: It is quintessential for Slovakia to boost its human capital

8. Tieto stavby sú v súťaži o prestížnu architektonickú cenu: This is the best of Slovak achitecture

9. Devínsku Kobylu sa môže sa pochváliť svojou jedinečnou biodiverzitou: A world of its own. Bratislava’s highest point is unique in every season

10. Nedal na otcove rady, Martinčanov naučil jesť pravé vietnamské jedlá: A bistro owner taught people in a northern-Slovak town to eat real Vietnamese food

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.