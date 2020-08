Dobré ráno: Drogový kamión za miliardy skončil ako blamáž

Záhadný kamión kamión priviezol pervitín z Mexika.

9. aug 2020 o 23:05 Matúš Burčík, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Je to zvláštny prípad. Najskôr to vyzeralo ako historický úspech v boji proti drogám, colníci a policajti zadržali kamión, v ktorom boli drogy za miliardy eur.

Lenže potom sa to zmenilo na blamáž: colníci zrejme vyzradili celú akciu predčasne, a teraz inšpekcia ministerstva vnútra vyšetruje, či nedošlo k zmareniu celého vyšetrovania.

Čo sa teda stalo a aký je príbeh záhadného kamióna z Mexika, ktorý cez Chorvátsko smeroval na Slovensko?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Matúšom Burčíkom.

Zdroje zvukov: Finančná správa SR

Krátky prehľad správ

Koalícia sa zatiaľ nepokúsi znížiť účasť potrebnú na to, aby mohlo byť referendum platné. So znižovaním kvóra totiž nesúhlasia vládne strany SaS a Zaľudia. OĽaNO by chcelo platnosť referenda znížiť na 25 percent oprávnených voličov.

Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že najväčší počet nových prípadov ochorenia Covid-19 na Slovensku pochádza zo zahraničia. Prípadne sa jedná o dohľadané úzke kontakty v už potvrdených prípadoch ochorenia. Úrad tiež odporúča zvážiť nevyhnutnosť cesty do zahraničia, organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev a pripomína, že treba dodržiavať nosenie rúšok, odstupy a dezinfikovať.

Strany SMK, Most-Híd a hnutie Spolupatričnosť založia spoločnú maďarskú politickú stranu. Strany hovoria o historickom okamihu, ktorý by mal politicky zjednotiť maďarskú komunitu. Nový subjekt by mal byť silne proeurópsky a promenšinový.

Libanon potrebuje medzinárodnú pomoc. Krajine chýbajú zdravotníci aj potraviny, v Bejrúte sú zničené dôležité nemocnice a už v štáte chýbajú lieky, časť z nich totiž zhorela pri výbuchu. V Libanone už pred explóziou zúrila vážna ekonomická kríza, krajina je momentálne na prahu úplného kolapsu.

Dnes je posledný deň, aby ste prihlásili svoj krátky film do Medzinárodného festivalu minútových a päťminútových filmov Azyl. Víťazov aktuálneho online ročníka festivalu spoznáme 24. septembra, prenos nájdete aj na webe SME.sk

Odporúčanie

Predstavte si, že je leto v roku 2021. Ako asi bude vyzerať svet? A ako budú vyzerať naše životy v ňom, životy v časoch stále zúriacej pandémie, keď síce budú k dispozícii prvé vakcíny, ale bude ich nedostatok a nebudú pre každého. Teraz sa nad takouto budúcnosťou zamyslel asi najprestížnejší vedecký časopis na svete, magazín Nature. A tento text Ako bude v roku 2021 a neskôr vyzerať pandémia je mojim dnešným odporúčaním na čítanie.

