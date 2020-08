Miroslav Kollár: Chcem sa mýliť, ale Za ľudí zrejme ostane okrajová strana

Kollár prehral s Veronikou Remišovou.

8. aug 2020 o 21:31 Roman Cuprik

Starosta Hlohovca a poslanec Miroslav Kollár chcel v strane Za ľudí zmenu, no v súboji s Veronikou Remišovou dostal v sobotu od delegátov len tretinu hlasov.

V rozhovore pre SME hovorí o budúcnosti strany, kritike Andreja Kisku za nejednotnosť aj politickom marketingu.

Do volieb o post predsedu Za ľudí ste šli s tým, že strana potrebuje zmenu a nemá pokračovať v politike Andreja Kisku, podľa ktorého treba osloviť čo najširšie politické spektrum. Dostali ste tretinu hlasov a snem Za ľudí namiesto vás zvolil Veroniku Remišovú. Ako to hodnotíte?

Bolo to zhruba toľko hlasov, koľko som očakával, ak by sa nestal nejaký zázrak. Beriem to pokojne, blahoželám Veronike, ktorá má v tejto chvíli silný mandát. Budúci úspech alebo neúspech strany je teda plne v jej rukách.

Chceli ste, aby sa strana radšej zamerala na strednú vrstvu a stredo-pravého voliča. Andrej Kiska po sneme povedal, že je rád, že ste si to konečne v strane poriadne vydiskutovali. Tiež to tak vidíte?

Keďže je leto, naozaj nebol v strane priestor na dostatočnú diskusiu. Dokonca si myslím, že ak by som mal možnosť pred snemom viac o svojej vízii rozprávať, tak by ten výsledok hlasovania bol tesnejší.