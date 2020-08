Komora učiteľov víta uvoľnenie hodiny viazanej na dejepis

Ministerstvo napravilo stav z roku 2017.

9. aug 2020 o 10:58 TASR

BRATISLAVA. Slovenská komora učiteľov (SKU) víta uvoľnenie jednej disponibilnej hodiny, ktorá sa v ostatných rokoch viazala na vyučovanie dejepisu. Viktor Križo zo SKU pre TASR poznamenal, že tento stav vnímala komora už v čase zavádzania v roku 2017 ako sporný.

Podľa Križa je nezmyselné, aby v deviatom ročníku, keď sa žiaci pripravujú na Testovanie 9 a prijímacie pohovory, trávili toľko hodín týždenne dejepisom na úkor iných predmetov.

"Má to zmysel rozložiť a posilniť dejepis. Ale treba si na rovinu povedať, že nie je možné meniť počty hodín tak, ako sa ráno minister zobudí. A takto to vtedy bolo. Je rozumné, že sa to vracia späť do pôvodného stavu, pretože to školám spôsobovalo viaceré vážne organizačné problémy," uviedol Križo.

SKU tvrdí, že na Štátnom pedagogickom ústave sa uskutočňuje transformácia kurikula a obsahu vzdelávania. "Veríme, že po prizvaní dostatku odborníkov sa nájde optimálny model," povedal Križo.

Učiteľ Ján Papuga poznamenal, že posunutie jednej hodiny medzi disponibilné na úkor dejepisu je síce ústretový krok a dobre sa prezentuje ako "sloboda školám", no malo by sa prestať každý rok hrať s hodinovými dotáciami predmetov.

"Ide tu totiž iba o kvantitatívne riešenie problému. Vzniká tým aj vedľajší efekt. V súvislosti s tým, že sa stále hľadajú disponibilné hodiny, vznikajú jednohodinovky. Každý z učiteľov vie, aká je efektivita predmetu s jednohodinovou týždennou dotáciou, najmä ak počas polroka dva- či trikrát odpadne," uviedol Papuga. Uvoľnenie jednej disponibilnej hodiny nevníma zároveň nijako inovatívne.

Uvoľnenie tejto hodiny kritizovala Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pre TASR uviedlo, že uvoľnením jednej disponibilnej hodiny napráva stav z roku 2017, keď bez širšej diskusie prišli školy o voliteľnú hodinu tým, že bola v deviatom ročníku základnej školy viazaná na vyučovanie dejepisu.

Ako dodal rezort školstva, túto disponibilnú hodinu môžu školy naďalej využiť na vyučovanie dejepisu, ak sa tak rozhodnú. Môžu ju však uplatniť aj na iné predmety podľa svojho uváženia a potrieb žiakov.