Koalícia názor nezmenila, Blahu za šéfa výboru nepodporia

Koalícia by problém s iným kandidátom Smeru nemala.

9. aug 2020 o 11:10 SITA

BRATISLAVA. Ak opozičná strana Smer navrhne do čela ľudskoprávneho parlamentného výboru iného kandidáta než Ľuboša Blahu (Smer), koaličné strany sú ochotné ich nominanta podporiť.

Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytli agentúre SITA. Obsadenie postu predsedu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny totiž na základe dohody medzi koalíciou a opozíciou patrí opozícii.

Blahu na čele výrobu nechcú

„Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporí akéhokoľvek nominanta Smeru do čela spomínaného výboru, s výnimkou Ľuboša Blahu a Roberta Fica,“ informoval hovorca liberálov Ondrej Šprlák.

Strana Za ľudí podľa predsedníčky poslaneckého klubu Jany Žitňanskej rešpektuje, že pozícia predsedu ľudskoprávneho výboru patrí opozícii. V prípade, že Smer navrhne iného poslanca ako Ľuboša Blahu, nemali by podľa nej v strane problém podporiť ho.

„Objavili sa však aj úvahy o tom, žeby strana Smer prenechala toto miesto Kotlebovcom – Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS). V takom prípade by sme mali problém podporiť akéhokoľvek ich kandidáta,“ ozrejmila Žitňanská.



Ak Smer navrhne iného kandidáta než Blahu, zahlasujú za neho aj v hnutí Sme rodina. Agentúre SITA to potvrdilo tlačové oddelenie Sme rodina.



„Podľa dohody parlamentných politických strán patrí funkcia predsedu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny opozícii. Nominácia Ľuboša Blahu na tento post však bola zo strany Smeru čistá provokácia. Človek, ktorý obhajuje diktátorské a nedemokratické režimy nemôže stáť na čele parlamentného výboru pre ľudské práva,“ priblížil Martin Kalužák z mediálneho tímu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Ak Smer nominuje iného kandidáta, jeho podporu v hnutí zvážia.



Poslanci Národnej rady nezvolili Blahu do funkcie predsedu výboru ani v opakovaných voľbách. Problém s jeho nomináciou mali predovšetkým koaliční poslanci.

Blaha a vrchní predstavitelia Smeru viackrát zdôraznili, že ide o porušenie dohôd, na základe ktorých si koalícia a opozícia podelili parlamentné výbory v pomere 12 ku 7.

Zvoli podpredsedov, Dostál odstúpil

Koaličné parlamentné strany začiatkom apríla zvolili do čela výboru poslanca Ondreja Dostála (SaS). Výbor následne zvolil dvoch svojich podpredsedov. Dostál sa vzápätí kresla predsedu výboru vzdal.



Hovorca Smeru Ján Mažgút koncom júla pre agentúru SITA uviedol, že strana je ochotná rokovať s druhou opozičnou stranou ĽSNS a skupinou nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho (vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia) o obsadení tohto postu.

Členovia vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia, ani Kotlebovci záujem o predsednícky post vo výbore nevylúčili.