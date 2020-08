Na fakulte informatiky STU chýba 24 pedagógov

S výberovými konaniami začnú v polovici augusta.

10. aug 2020 o 11:06 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave aktuálne chýba 24 pedagógov.

Výberové konania na obsadenie týchto miest sú naplánované na 17. a 18. augusta.

Súvisiaci článok Kotuliak hlási splnené podmienky na riadny priebeh výučby Čítajte

Ako agentúru SITA informovala Monika Karoliová, poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka v komunikácii s verejnosťou, na vypísané pozície sa prihlásilo celkovo 34 uchádzačov. Z fakulty v uplynulom období odišla väčšina pôvodných akademických zamestnancov a tiež dve tretiny všetkých profesorov a docentov a viacero garantov štúdia. Dokopy by malo odísť minimálne 26 pedagógov. Dôvodom pre ich rozhodnutie bolo zachovanie si morálnej integrity v súvislosti so spormi medzi dekanom fakulty Ivanom Kotuliakom a nespokojnými študentmi či pedagógmi.

Do výberového konania na obsadenie jedného funkčného miesta profesora sa nahlásili dvaja uchádzači a na obsadenie piatich funkčných miest docentov je prihlásených šesť kandidátov. Na 18 miest odborných asistentov s PhD. sa prihlásilo 26 kandidátov. Výberové komisie zasadnú naživo, teda prezenčne, pričom uchádzači sa dostavia osobne. Poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov Lukáš Šoltés uviedol, že s nespokojnými kolegami, ktorí odmietli ponuku vedenia účasti vo výberových konaniach, sa nepodarilo dohodnúť. Podľa vedenia FIIT STU sú v akademickom roku 2020/21 zabezpečené všetky podmienky pre riadny priebeh výučby na fakulte a všetky predmety v zimnom semestri 2020/21 sú riadne pokryté prednášajúcimi.

Medzi odchádzajúcimi učiteľmi boli aj takí, ktorým sa skončili pracovné zmluvy 30. júna a neboli im následne predĺžené. Koncom júna na fakulte skončilo 14 vysokoškolských učiteľov. Ďalším končia zmluvy 31. augusta. Dekana Ivana Kotuliaka preto vyzvali pedagógovia k vypísaniu výberových konaní na nových vyučujúcich, no ten to pre koronakrízu odmietol urobiť.

Situáciu na FIIT sa rozhodol riešiť aj rektor STU Miroslav Fikar na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu STU, kde navrhol odvolať súčasného dekana FIIT Kotuliaka. Ako dôvod uviedol, že dekan vážne poškodil záujem verejnej vysokej školy. Odvolávanie sa však nepodarilo. Na zasadnutí senátu 13. júla hlasovalo za návrh odvolať dekana 18 členov, proti bolo 13 členov a traja sa zdržali. Na odvolanie Kotuliaka bolo potrebných 23 hlasov.

Spory na FIIT STU trvajú rok. Vyhrotili a medializovali sa po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie s cieľom upokojiť situáciu zo 14. januára prinieslo niekoľko dohôd, no situáciu úplne neutíšilo. Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do akademického senátu fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Časť zamestnancov FIIT prvýkrát vstúpila do štrajku 17. februára, neskôr bol prerušený následkom mimoriadnej situácie na Slovensku spôsobenou ochorením COVID-19.