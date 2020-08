Mazák kritizoval Špecializovaný trestný súd za nekonanie v prípade Trubana

Predseda Súdnej rady spomenul neschopnosť kombinovanú s nechuťou a falošnú kolegialitu.

11. aug 2020 o 9:26 SITA

BRATISLAVA. Rozhodnutie Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu nekonať vo veci sudcu Michala Trubana je podľa predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka „vecne nesprávne a zavádzajúce“.

Mazák to uviedol v stanovisku na webovej stránke súdnej rady v súvislosti s pochybnosťami o nestrannosti sudcu Trubana pri návrhu zobrať do väzby nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra.



„Stanovisko Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu je vecne nesprávne a zavádzajúce. Odporuje platnému právnemu poriadku a potvrdzuje pretrvávajúci trend nechuti zapojiť sa účinným spôsobom do procesu navrátenia dôvery k súdnictvu v Slovenskej republike,“ uviedol Mazák.

Neochuť riešiť problémy a falošná kolegialita

Podľa neho je nedobrým zistením, že na takom súde, akým je Špecializovaný trestný súd, používajú rokovací poriadok sudcovskej rady, ktorý je v rozpore so zákonnou úpravou.

„Na záver pripomenutie. Sudcovské rady sú zodpovedné v zákonnom rozsahu za správu a riadenie súdnictva. V rámci toho je im zverené oprávnenie podávať návrhy na disciplinárne konanie voči sudcom aj predsedovi príslušného súdu. Toto oprávnenie sa za posledné roky, až na jeden prípad, nikdy nevyužilo," uviedol Ján Mazák.

"Vzniká preto legitímna otázka, z akých dôvodov a či nejde o neschopnosť kombinovanú s nechuťou riešiť problémy s výkonom súdnictva na vlastnom súde, ktorá má korene v chybnom chápaní kolegiality. Ale takým spôsobom sa justícia k dôveryhodnosti nedopracuje,“ uzavrel Mazák.

Truban prepustil Bödöra

Bývalý predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban ako sudca pre prípravné konanie prepustil obvineného podnikateľa Norberta Bödöra začiatkom júla z policajného zadržania.

Podnikateľa obvineného v rámci kauzy Dobytkár vzal do väzby až následne Najvyšší súd SR. Kauza Dobytkár súvisí s podozreniami na korupciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).

Podľa medializovaných informácií získal od PPA dotáciu aj na penzión, ktorého konateľmi sú rodinní príslušníci sudcu Trubana.

Túto okolnosť vo svojej výpovedi údajne spomenul aj jeden zo spolupracujúcich obvinených v kauze dobytkár.