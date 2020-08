Trest pre sudcu Trubana za Bödöra bude zrejme žiadať Súdna rada

Sudca zaujatosť nevidí, podľa Mazáka to však zvonku vyzerá naopak.

11. aug 2020 o 19:27 Peter Kováč

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Donedávna ešte šéf špecializovaného súdu Michal Truban sa disciplinárke pre postup v kauze podnikateľa Norberta Bödöra zrejme nevyhne. Otázne je už len to, kto podá návrh na jeho potrestanie.

Spraviť tak môže Súdna rada, ale aj sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu. Vedenie oboch je presvedčené, že konať by mala druhá strana, no to Trubanovi príliš nepomôže.