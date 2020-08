Od začiatku milénia sa počet mladých na Slovensku zmenšil o viac ako 39 percent

Od roku 1999 sa počet aj podiel mládežníkov na obyvateľstve nepretržite zmenšuje.

12. aug 2020 o 14:18 SITA

BRATISLAVA. Mládež tvorí aktuálne desať percent slovenského obyvateľstva, čo predstavuje 555-tisíc chlapcov a dievčat. Od začiatku milénia sa počet mladých na Slovensku zredukoval o viac ako 39 percent.

V roku 2000 početnosť mládeže prekračovala 916-tisíc osôb. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spomedzi ôsmich krajov Slovenska bola na konci roka 2019 komunita mládeže najsilnejšia v Prešovskom kraji, kde žilo vyše 100-tisíc mladých ľudí a v Košickom kraji s počtom vyše 90-tisíc mladých ľudí.

Najmenej početná komunita podľa trvalého pobytu mládežníkov žila v Bratislavskom kraji (vyše 48-tisíc mladých ľudí) ako aj v Trnavskom a Trenčianskom kraji, po vyše 50-tisíc.

Najnižší podiel z obyvateľstva tvorili mládežníci v Bratislavskom kraji, len 7,3 percenta z obyvateľov kraja je vo veku od 15 do 24 rokov.



„V spomínanej vekovej skupine v rámci Slovenska je podiel mladých mužov vyšší ako podiel mladých žien. Je to prirodzený dôsledok stavu, že sa rodí viac chlapcov ako dievčat. Aktuálne početnosť a podiel skupiny mladých ľudí na populácii klesá, čo je spôsobené dlhodobo nízkou pôrodnosťou, zvyšovaním strednej dĺžky života, teda celkovým dlhodobým starnutím populácie Slovenska,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva.



V novodobej histórii Slovenska bola mládež najpočetnejšia v roku 1998, kedy na Slovensku žilo vyše 928-tisíc mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov (vrátane). Bola to viac ako šestina obyvateľov (17,2 percenta).



Podiel mládeže v populácii Slovenska klesá, resp. sa mení v určitých vlnách. Najvyšší podiel na obyvateľstve dosahovali mladí ľudia v roku 1945, tvorili 19,3 percenta zo všetkých vtedajších obyvateľov Slovenska. Následne sa podiel mladých ľudí na celkovom obyvateľstve Slovenska znižoval.

V rokoch 1961 až 1973 opäť mierne rástol. Od spomínaného roku 1973 po rok 1986 sa prejavilo opäť klesanie podielu mladých ľudí na celkovej populácii. V rokoch 1987 až 1997 tento podiel zasa mierne rástol.

Od roku 1999 sa počet aj podiel mládežníkov na obyvateľstve nepretržite zmenšuje, posledných desať rokov v priemere o 20-tisíc osôb ročne.



Podľa kritérií OSN mládež vymedzuje skupinu mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov vrátane. Slovenská legislatíva vymedzuje mládež širšie, zahŕňa mladých ľudí do veku 30 rokov.