Pokračuje kontrola vydávania víz na slovenských úradoch v Petrohrade a Moskve

Korčok to uviedol v súvislosti s vyhostením troch ruských diplomatov zo Slovenska.

12. aug 2020 o 12:10 TASR

BRATISLAVA. Kontrola postupov vydávania víz na generálnom konzuláte v Petrohrade a veľvyslanectve v Moskve v Ruskej federácii naďalej pokračuje.

Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

Článok pokračuje pod video reklamou

Uviedol to aj v súvislosti s vyhostením troch ruských diplomatov zo Slovenska, ktorých činnosť "bola v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch".

Súvisiaci článok Slovensko po Petrohrade vyhostilo troch ruských diplomatov Čítajte

Rezort diplomacie v utorok pri oznámení tejto informácie uviedol, že došlo k zneužitiu vydaných víz na slovenskom generálnom konzuláte v Petrohrade a v tejto súvislosti bol spáchaný závažný trestný čin na území iného členského štátu NATO a EÚ, konkrétne Nemecka.

"Je fakt, že víza boli zneužité, že sa udial čin v Nemecku, pričom šetrenie v Nemecku pokračuje. My sme museli brať do úvahy pôsobenie ruských diplomatov na Slovensku a širší kontext," dodal Korčok bez ďalších približujúcich informácií.

Zdôraznil zároveň zodpovednosť, ktorú majú zastupiteľské úrady pri vydávaní víz na Slovensko. "Takéto víza zároveň oprávňujú držiteľa vstúpiť na územie iných členských štátov Schengenu," upozornil.

Pripomenul, že aj keď preverenie preukáže, že slovenské orgány nepochybili pri procese vydávania víz, stále ostáva "zostatkové riziko", že víza boli udelené na základe falošných dokumentov.

Práve o tejto situácii je presvedčený minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

"Zastupiteľský úrad bol pri vydávaní víz zneužitý, a to by nebolo možné, ak by podklady pre vydávané víza neboli veľmi sofistikovaným spôsobom sfalšované," povedal.