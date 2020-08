Zámer odvolať Kollára pre zmluvy s Tiposom je podľa koalície divadlo

Kollár podľa Smeru prelieva do súkromných firiem milióny zo štátnych peňazí.

12. aug 2020 o 16:53 SITA

BRATISLAVA. Zámer strany Smer odvolať Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu označili politici vládnych strán, ktorých oslovila agentúra SITA, za divadlo.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) v tejto súvislosti povedal, že zo strany šéfa Smeru Roberta Fica ide o „trápne divadlo“. Rovnako sa vyjadril aj poslanec Michal Šipoš (OĽaNO).

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) si myslí, že ide o PR aktivitu, ktorá nebude mať reálny efekt.

Predseda Smeru Fico v pondelok 10. augusta informoval, že na predsedníctve strany navrhne, aby začali zbierať podpisy na odvolanie Kollára z čela parlamentu.

Dôvodom je, že štátna lotériová spoločnosť Tipos podpísala s Fun rádiom, ktoré Kollár vlastní, zmluvu o reklamnej spolupráci na sumu 240-tisíc eur.

Ďalším dôvodom podľa Smeru je, že milióny eur zo štátnych peňazí, ktoré sú určené pre stranu Sme rodina, Kollár prelieva do súkromných firiem, kde je stopercentný vlastník. Má ísť o prenájom budovy a áut.

Šéf najsilnejšieho vládneho klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš povedal, že Tipos podpísal zmluvy so všetkými mediálnymi spoločnosťami a Fun rádio nemalo špeciálnu zmluvu. Podľa Šipoša by sa mal Fico pozrieť, aké dotácie išli za vlády Smeru-SD do médií. Šipoš zdôraznil, že na nedávnej schôdzi o odvolávaní Kollára predseda Fico ani raz nevstúpil. „To svedčí o jeho úprimnosti. Z jeho strany je to skôr také politické divadlo,“ doplnil.



Podľa Šeligu predseda parlamentu Kollár na tlačovej konferencii vysvetlil, že zmluvu na reklamu dostali všetky najväčšie slovenské rádiá. „Je dôležité, aby to bolo vysvetlené a transparentné. Ak je nejaký problém, nech sa zmluva zruší. Ale zo strany Roberta Fica to považujem za trápne divadlo,“ mienil Šeliga.



Poslanec Dostál uviedol, že Fico robí politiku iba prostredníctvom tlačových besied a videí. Dostál tiež poukázal na to, že na nedávnej schôdzi o odvolaní Kollára Fico nepovedal ani jedno slovo. „Beriem to ako gesto, ako na seba upozorniť počas uhorkovej sezóny,“ doplnil Dostál.



Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský upozornil, že Tipos si od roku 2005 kupuje reklamu v ďalších rádiách, vrátane Fun rádia.

„Len to smeráci predtým robili cez svoje agentúry, cez ktoré prelievali peniaze. Zásadný rozdiel je v tom, že teraz sa kupuje napriamo,“ povedal Pčolinský.

Odmietol tiež, že by si Kollár prelieval cez svoje firmy štátne peniaze určenú pre stranu Sme rodina.

„Že si strana kúpi vlastnú budovu. Však majetok zostáva v strane, nie na nejakom súkromnom účte. Nemám žiadny problém s tým, ak strana peniaze za voľby investuje do majetku strany. Je to určite lepšie, ako si prelievať peniaze cez reklamné agentúry svojich hovorcov, ako to Smer robí celé roky,“ poznamenal Pčolinský.

Podľa neho sa Fico návrhom na odvolanie Kollára snaží vykazovať aktivitu z dôvodu dlhodobo klesajúcich percent. „Skončí na politickom smetisku ako pán Mečiar alebo Slota,“ uzavrel Pčolinský.

Na júlovej schôdzi poslanci diskutovali o návrhu na odvolanie Kollára z postu šéfa parlamentu pre kauzu plagiátu jeho diplomovky. Kollár sám inicioval takéto rokovanie.

Za odvolanie Kollára bolo päť poslancov. Na tajnom hlasovaní sa nezúčastnili poslanci koaličných strán Za ľudí a Sloboda a Solidarita (SaS), ktorí predsedu parlamentu opakovane vyzývali, aby vyvodil politickú zodpovednosť a odstúpil zo svojej funkcie.