Čižnár ostáva na prokuratúre. Pracovať bude po boku Šufliarskeho a Tichého

Na prokuratúre má stále miesto aj Trnka. Zmeniť sa to môže v septembri.

12. aug 2020 o 19:21 Peter Kováč

BRATISLAVA. Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa z vedúcej funkcie stiahol, na Generálnej prokuratúre však ostáva.

Čižnár pôvodne pre SME tvrdil, že ďalšie pôsobenie je jeho súkromnou vecou. Novú pracovnú náplň Čižnára opísala prvá námestníčka Viera Kováčiková.

"Zatiaľ si čerpal dovolenku a potom bude s najväčšou pravdepodobnosťou pôsobiť na odbore legislatívy a ústavného práva," povedala Kováčiková, ktorá od utorka dočasne vedie prokuratúru.

Na jej čele by mala zotrvať do zvolenia nového generálneho prokurátora, čo by mohlo byť na jeseň.

Na rovnaký odbor ako Čižnár prešli v minulosti aj iní bývalí generálni prokurátori, a to Milan Hanzel a Michal Vaľo.

Dočasná šéfka prokuratúry prišla na Generálnu prokuratúru len vlani v máji, predtým bola krajskou prokurátorkou v Trenčíne. Za prvú námestníčku si ju vybral práve Čižnár ako náhradu za Petra Šufliarskeho.