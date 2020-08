Matovič nevidí problém v zmluve medzi Tiposom a Fun rádiom

Fico chce pre kauzu navrhnúť odvolávanie šéfa parlamentu Borisa Kollára.

12. aug 2020 o 17:34 TASR

BRATISLAVA. Ak by štátna spoločnosť pri propagovaní svojich služieb či produktov obskúrne využívala najhoršiu možnosť, bol by to problém a podozrenie na korupciu, ak sa však rozhoduje podľa pomeru ceny a efektívneho zásahu svojej reklamy, možno hovoriť o pravidle dobrého hospodára.

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) to po stredajšom rokovaní vlády uviedol v súvislosti s medializovanými informáciami o reklame vo Fun rádiu, na ktorú národná lotériová spoločnosť Tipos uzavrela zmluvu s firmou predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorá rádio vlastní.

"Ak sa pozerajú na to, či sa reklama oplatí, či bude adresná, čo v tomto prípade podľa mojich informácií aj skutočne je, tak to vnímam ako transparentné konanie so snahou nájsť najlepší pomer cena/výkon," uviedol Matovič.

Opozičný Smer a mimoparlamentná strana Dobrá voľba v sobotu (8. 8.) poukázali na zmluvu medzi štátom a firmou Kollára.

Podľa Smeru ide o zmluvu medzi spoločnosťou, ktorá je vlastníkom Fun rádia, jej jediným vlastníkom je Kollár a spoločnosťou Tipos, ktorej 100-percentným vlastníkom je Ministerstvo financií SR, teda štát.

"Zaujímavou nie je len suma 240-tisíc eur, ale aj to, že doteraz Fun rádio nikdy nedostalo peniaze od spoločnosti Tipos," tvrdí Smer.

Líder Smeru Robert Fico v pondelok (10. 8.) potvrdil, že strana chce navrhnúť odvolávanie Kollára z funkcie šéfa parlamentu.

Kollár v súvislosti s kauzou uviedol, že spoločnosť Tipos je relevantným partnerom Fun rádia už od roku 2005 a už v minulosti v ňom mala reklamu. Rozdiel pri zmluve o reklamnom plnení z minulosti a teraz spočíva podľa neho v tom, že za predchádzajúcich vedení ju Tipos uzavrel cez reklamnú agentúru, v súčasnosti "napriamo" s relevantnými médiami. Poznamenal, že sa tak neulievajú peniaze.

Tipos v reakcii na obvinenie zdôraznil, že Fun rádio je jedným zo siedmich rádií, s ktorým má zmluvu a ako druhá najpočúvanejšia rozhlasová stanica v SR je logicky v mixe médií, v ktorých Tipos propaguje produkty. Hovorca Rastislav Čépe takisto poukázal na to, že nové vedenie štátnej spoločnosti dokázalo vyrokovať oproti minulosti výhodnejšie ceny za reklamu, v prípade Fun rádia poklesla cena o 45 percent.