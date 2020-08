Ombudsmanka preskúma, či zákon nediskriminuje v prístupe k vzdelávaniu

Diskriminácia vo vzdelávaní by mala byť v 21. storočí neprípustná, tvrdí Patakyová.

13. aug 2020 o 14:05 SITA

BRATISLAVA. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová preskúma, či zákon nediskriminuje deti so zdravotným postihnutím v prístupe k vzdelávaniu.

Ako informovala agentúru SITA Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv, urobí tak na základe medializovaných informácií v Denníku N o prípade chlapca s Downovým syndrómom, ktorý čelí sťaženému prístupu k vzdelávaniu na strednej škole.



Ombudsmanka odôvodnila rozhodnutie tým, že nemusí ísť o ojedinelý prípad, ale o systémový problém, na ktorý môže doplácať veľké množstvo detí.

„Diskriminácia vo vzdelávaní by mala byť v 21. storočí neprípustná. Napriek tomu deti z marginalizovaných komunít dlhodobo čelia segregácii a so sťaženým prístupom k vzdelávaciemu procesu bojujú aj deti so zdravotným postihnutím a ich rodičia. Keďže môže ísť o porušovanie základných práv a slobôd na systémovej úrovni, rozhodla som sa problém preskúmať,“ uviedla verejná ochrankyňa práv.



Ombudsmanka v kontexte medializovaného prípadu zanalyzuje, či Školský zákon nediskriminuje niektoré skupiny detí a žiakov, najmä deti a žiakov so zdravotným postihnutím, v prístupe k právu na vzdelanie, respektíve či je Školský zákon v súlade so základnými právami a slobodami.



V závislosti od svojich zistení môže podať podnet na zmenu právnej úpravy, prípadne aj návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Podľa verejnej ochrankyne práv je mimoriadne dôležité zabezpečovať inklúziu vo vzdelávaní, nie naopak.

„Možnosť vzdelávať sa má byť dostatočne umožnená všetkým deťom, a to aj deťom so zdravotným či iným znevýhodnením. Štát má zabezpečiť podmienky tak, aby vytváral vo vzdelávacom procese inkluzívne prostredie bez vyčleňovania niektorých skupín detí,“ uzavrela verejná ochrankyňa práv.