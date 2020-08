Podnikateľku obvinenú v korupčnej kauze Lesov SR súd prepustil na slobodu

Prokurátor podal sťažnosť, o konečnom verdikte rozhodne Najvyšší súd.

13. aug 2020 o 16:23 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrickú podnikateľku Luciu Ď., obvinenú z korupcie súvisiacej so štátnym podnikom Lesy SR, sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici vo štvrtok prepustil na slobodu.

Ako pre agentúru SITA povedal jej právny zástupca Peter Múkera ml., sudca obvinenej nariadil probačný a mediačný dohľad a kontrolu technickými prostriedkami, teda elektronický náramok.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Prokurátor podal na mieste proti tomu sťažnosť, takže toto nenadobudlo právoplatnosť a o konečnom verdikte rozhodne Najvyšší súd,“ objasnil advokát s tým, že do rozhodnutia najvyššieho súdu ostáva obvinená vo väzbe.



Bývalý obchodný riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tomáš K. a podnikateľka Lucia Ď. sú väzobne stíhaní od rozhodnutia ŠTS 4. júna a následného rozhodnutia Najvyššieho súdu, pričom dôvodom ich väzobného stíhania je obava z možného ovplyvňovania svedkov. Ako pre agentúru SITA uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), evidujú aj žiadosť Tomáša K. o prepustenie z väzby.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) 3. júna zadržala 37 osôb v súvislosti s vyšetrovaním korupcie v štátnom podniku Lesy SR. Polícia informovala, že vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie dvom osobám Tomášovi K. a Lucii Ď. za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška poskytnutého úplatku dosiahla podľa polície hranicu minimálne 147 253 eur.



„Obvinený T. K. si po dohode s obvinenou L. Ď. mal vypýtať úplatok vo forme finančnej hotovosti za to, že so súkromnou spoločnosťou, ktorá bola víťazom verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom Lesy SR, podpíše rámcové dohody. Hodnota úplatku mala byť určená vo výške 13 percent z mesačnej fakturácie. Časť úplatkov bola poskytnutá v hotovosti a ďalšia časť bola legalizovaná formou fiktívnych faktúr za poradenskú a inú činnosť,“ uviedla polícia.

Doplnila, že obom obvineným hrozí trest vo výške 10 až 15 rokov väzenia za prvý spomenutý skutok a 12 až 20 rokov za druhý skutok.