V Ázii väčšinou zakázaný, u nás v každej kuchyni. Prečo Slovensko a mak?

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

14. aug 2020 o 13:58

1. Američania veria v regeneračnú silu svojej vlasti. Preto v túto krajinu nestrácam vieru, píše slovenská vedkyňa, ktorá sa po 20 rokoch vrátila z USA: Why I am not losing hope in the USA

2. Prečo je tokajské víno také dobré? How Tokaj is made in Slovakia

3. Škót a jeho mačka križujú Slovensko na bicykli: Prečítajte si, čo je nové v kultúre a cestovaní: Slovakia features in the BBC Radio 1’s ‘Up Yours Corona’ challenge

4. Dopady pandémie budeme vedieť zhodnotiť až koncom tohto roka, hovoria v prieskume predstavitelia nemeckých spoločností na Slovensku: The novel virus has brought new solutions for customers as well as a switch to online communication

5. Nové technológie v oblastí financií: Čomu sa môže Amerika učiť od Európy? Fintech battlegrounds: Europe vs. the US

6. Málokto by čakal, že hneď za Tatrami je druhé najväčšie miesto určené pre lezenie na západnom Slovensku: Discover Hrádok, the second biggest climbing area in Slovakia after the Tatras

7. Bratislavský „semafór“: Hlavné mesto sa pripravuje na ďalšie pandemické vlny: Bratislava has COVID-19 semaphore

8. Boli ste už na Kráľovej holi? Pozrite sa, aký výhľad ponúka: A pasture with a magnificent view

9. Testy a izolácia. Aj takto sa pripravujú na zahraničných študentov z rizikových krajín: Foreign students are coming. Tests and isolation planned for those from risky countries

10. V Ázii väčšinou zakázaný, u nás v každej kuchyni. Prečo Slovensko a mak? Slovaks and poppies: An inseparable duo for centuries

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.