Kyselica nastúpi do parlamentu, jeho náhradník Cseh odchádza

Bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra pôsobil v tajnej službe.

17. aug 2020 o 11:01 TASR

BRATISLAVA. Bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica sa vracia do Národnej rady SR, pôsobiť bude v poslaneckom klube OĽaNO. Z parlamentu odchádza Peter Cseh, ktorý pôsobil ako náhradník za Kyselicu.

Vyplýva to z rozhodnutia predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) zverejnenom na webe Národnej rady SR.

Kyselica odišiel z ministerstva po medializovaní informácie, že v čase kandidatúry do parlamentu za OĽaNO pôsobil vo Vojenskom spravodajstve. V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že má informácie, že "ľudia blízki" expremiérovi Petrovi Pellegrinimu (nezaradený) vo vedení spravodajstva chceli Kyselicu zneužiť pred voľbami na rozvrat OĽaNO.

Ak by sa to potvrdilo, išlo by podľa premiéra o "dramatické" zneužitie tajných služieb na politickú činnosť. Pellegrini tvrdenia odmieta, považuje to zo strany premiéra za očierňovanie.

Opozícia už avizovala, že by sa chcela Kyselicu na kauzu pýtať na zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.