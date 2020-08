Dobré ráno: Je to len sto rokov, čo u nás môžu ženy voliť

V USA šlo hnutie ruka v ruke s rušením otroctva.

Jedným z najvýznamnejších príbehov ženskej emancipácie je ich boj za právo odovzdať svoj hlas vo voľbách.

Nebol ľahký, nebol ani krátky, no rozhodne to bol boj plný významných osobností.

Bohužiaľ, mnoho z nich ostáva takmer v zabudnutí. Aj preto sa na ne a na cestu k všeobecnému volebnému právu Nikola Bajánová pýtala redaktorky Sone Jánošovej.

Tento podcast bol pripravený ako súčasť osláv 100. výročia udelenia volebného práva ženám na našom území, ako aj v Spojených štátoch amerických. Je súčasťou projektu denníka SME podporovaného Veľvyslanectvom USA na Slovensku.

A ak chcete osláviť aj vy tento historický míľník, príďte v utorok 25. augusta na Primaciálne námestie v Bratislave, kde sa koná podujatie 100 rokov volebného práva žien: Čo ďalej? Vystúpia primátor Bratislavy Matúš Vallo, podnikateľka Lucia Šicková, riaditeľka centra pre obete domáceho násilia Mariana Kováčová a riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, zahrá Jana Kirschner a moderuje kolegyňa ZKH. Vstup je voľný.

