Maslák, považovaný za výpalníka Považia, zatiaľ zostáva za mrežami

O prepustení rozhodne najvyšší súd.

17. aug 2020 o 20:10 TASR

BRATISLAVA, TRENČÍN. Údajne vplyvného muža podsvetia z Považia Miroslava Masláka Krajský súd v Trenčíne na začiatku minulého týždňa prepustil z výkonu trestu odňatia slobody.

Maslák, ktorého v minulosti právoplatne odsúdil krajský súd v českom Zlíne, však zostáva naďalej za mrežami, keďže voči rozhodnutiu trenčianskeho krajského súdu podal prokurátor sťažnosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Na pojednávaní 11. augusta bol odsúdený Miroslav Maslák Krajským súdom v Trenčíne podmienečne prepustený a bola mu uložená trojročná skúšobná doba s probačným dohľadom (z celkového trestu desať rokov odňatia slobody mu zostávalo vykonať trest ešte deväť mesiacov, pozn. TASR). Avšak na slobodu napokon podmienečne prepustený nebol, pretože po vynesení rozhodnutia Krajského súdu v Trenčíne prokurátor podal sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. O tejto sťažnosti bude rozhodovať Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave. Odsúdený preto zatiaľ zostáva vo výkone trestu," uviedla pre TASR vyššia súdna úradníčka Krajského súdu v Trenčíne Jana Šinková.

Na prepustenie Masláka upozornila minulý týždeň televízia Markíza.

Krajský súd v Trenčíne Maslákovi v prípade podmienečného prepustenia na slobodu uložil ďalšie obmedzenia, a to zákaz vycestovať do zahraničia, raz za tri mesiace mal povinnosť preukázať probačnému a mediačnému úradníkovi zdroj svojho príjmu a dostal by tiež náramok, ktorý by v prípade prepustenia lokalizoval jeho pobyt.

Maslák aktuálne čelí aj ďalšiemu trestnému stíhaniu na Okresnom súde v Trenčíne za trestný čin poškodzovania cudzej veci. Tu podal Maslák námietku zaujatosti voči senátu, ktorú mu však v stredu Krajský súd v Trenčíne definitívne zamietol.

Na Okresnom súde Bratislava I ešte minulý rok Maslák čelil obžalobe za útok na verejného činiteľa, tento súd však konanie pôvodne zastavil vzhľadom na to, že ho brniansky krajský súd, pobočka Zlín, v novembri 2013 uznal vinného zo zločinu vydierania v štádiu pokusu, prečinu porušovania domovej slobody, prečinu šírenia poplašnej správy a z prečinu nedovoleného ozbrojovania. Odsúdil ho na úhrnný trest desať rokov. Trest bol podľa bratislavského súdu dostačujúci.

Rozhodnutie Okresného súdu v Bratislave nebolo právoplatné, sťažnosť podala prokurátorka. V súčasnosti sa týmto prípadom zaoberá v poradí už tretí sudca Okresného súdu v Bratislave.

Maslák sa mal dopustiť útoku na verejného činiteľa v roku 2009 v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Podľa obžaloby mal vtedy Maslák udrieť päsťou do hlavy policajného vyšetrovateľa vo väzení v Bratislave.

Maslák v roku 2019 na pojednávaní povedal, že keďže je dlhodobo médiami spájaný s organizovaným zločinom, s čím nikdy podľa vlastných slov nebol, podal dve žaloby na médiá.