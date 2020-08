V Bratislave sa vytvorili kolóny, mešká aj hromadná doprava

Kolóny sú aj na diaľničnom obchvate.

18. aug 2020 o 9:39 TASR

BRATISLAVA. Vodiči jazdiaci v Bratislave a jej blízkom okolí hlásia na viacerých úsekoch kolóny.

Na starej Seneckej ceste v smere do hlavného mesta je zdržanie 25 minút, vo Vajnoroch na Roľníckej v smere do centra 15 minút, na Karloveskej v smere do centra 30 minút a na Popradskej v smere do centra je zdržanie do desať minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Kolóny podľa dopravných aplikácií sú aj na bratislavskom diaľničnom obchvate, a to na Prístavnom moste a v blízkosti Mosta Lafranconi.

Rovnako aj na Devínskej ceste, Botanickej, na Nábreží armádneho generála L. Svobodu. Zdržanie je aj na Gagarinovej ulici a Ulici Svornosti.

Dopravný podnik Bratislava hlási na sociálnej sieti 35-minútové meškanie na linke X5. MHD mešká do desať minút na nábreží a na Botanickej ulici. Na Roľníckej meškajú linky 53 a 65 do 20 minút.