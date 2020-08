Najdôležitejšie správy dňa: Školy sa budú riadiť semaforom, okresy sprísňujú opatrenia

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

18. aug 2020 o 18:30 Veronika Orviská

Rodičia aj školáci už vedia, čo ich od septembra čaká pri nástupe do školy.

Bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa po podpore demonštrantov podal rezignáciu.

Podľa SaS nastal čas na debatu o reforme financovania cirkví, premiér vidí marketing.

Jednu z najväčších stavebných firiem na Slovensku posielajú do konkurzu.

Hygienici sprísnili koronaopatrenia v štyroch okresoch.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ:

Školy sa budú riadiť semaforom

Počty žiakov na triedu sa od 2. septembra pre koronavírus osekávať nebudú, otvoria sa všetky školy a povinne do nich nastúpia všetky deti.

Minister školstva Branislav Gröhling ukázal, ako budú školy fungovať v novom školskom roku v období, keď na Slovensku pribúda infikovaných.

Žiakovi aj škôlkárovi treba na každý deň strávený v škole nachystať dve rúška - jedno náhradné si odloží v skrinke v šatni, a balík jednorazových vreckoviek.

Školy sa budú riadiť troma fázami. Zelená bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga.

Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia.

Pri červenej fáze v základných školách sa bude pre žiakov prvého až piateho ročníka realizovať prezenčné vyučovanie v skupinách do 15 žiakov, od šiesteho do deviateho ročníka to bude dištančné vzdelávanie.

Bieloruský veľvyslanec na Slovensku končí