Vláda bude rokovať o nových kompetenciách podpredsedu vlády Štefana Holého

Ministri by mali schváliť aj plán práce kabinetu na druhú polovicu roka 2020.

19. aug 2020 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Ministri by mali rokovať o nových kompetenciách podpredsedu vlády, či schváliť plán práce kabinetu na druhú polovicu roka 2020.

Podľa materiálu predloženého na rokovanie vlády by malo byť úlohou podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina) napríklad koordinovanie orgánov štátnej správy pri tvorbe legislatívy, vrátane koordinácie pripomienkového konania.

Holý by mal mať mať v portfóliu kompetencií aj posudzovanie právnych a konzultačných služieb, ktoré využívajú ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy. Vyplýva to z návrhu na zmenu a doplnenie štatútu podpredsedu vlády SR, ktorý má v stredu schvaľovať vláda. K Holého právomociam by mala patriť aj možnosť vykonať hĺbkový audit vrátane preverenia právnych vzťahov, musí ho však o to požiadať príslušný minister, respektíve vedúci štátneho orgánu. Naopak, z rozsahu Holého pôsobnosti sa vypúšťa oblasť strategického plánovania a koordinácie strategických projektov určených vládou. Vicepremiér by mal mať po novom aj štátneho tajomníka.

Po zmene bude tiež podpredseda vlády zabezpečovať prípravu, prerokovanie a schvaľovanie zákonov a iných záväzných predpisov.

Na 33. schôdzi vlády budú ministri schvaľovať aj Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020. Uvádza sa v ňom, že do konca roka by mala vláda rokovať o 42 návrhoch. Dokument však pripúšťa, že množstvo návrhov, ktorým sa bude vláda venovať, sa bude zvyšovať. Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) by mal napríklad do konca roka stihnúť polročné hodnotenie plnenia rozpočtu, koncepciu zavedenia skrátenej pracovnej doby, takzvaného kurzarbeit, či schválenie novej Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky.

Vláda by na dnešnom rokovaní mala prijať aj dve podporné opatrenia pre predajcov vozidiel a schváliť prijatie týchto opatrení v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke predkladá rezort dopravy. Navrhuje sa v nej, aby sa umožnilo uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke na základe povolenia typového schvaľovacieho orgánu nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie už stratilo platnosť. Tiež umožnenie povoľovania tzv. dopredajov vozidiel v roku 2021 pri kvantitatívnom obmedzení nielen na základe počtu predaných vozidiel v predchádzajúcom kalendárnom roku (rok 2020), ale aj v roku 2019, ak tieto predaje boli vyššie.