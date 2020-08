Ministri komentovali Matovičov nápad zriadiť štátny právny úrad

Sulík je proti vzniku nového úradu.

19. aug 2020 o 13:17 TASR

BRATISLAVA. Myšlienka vytvoriť Štátny úrad právneho zastupovania, ktorú v pondelok (17. 8.) naznačili predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) a minister životného prostredia (MŽP) SR Ján Budaj (OĽANO), je podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Jána Mičovského (OĽANO) vedená povinnosťou rozmýšľať o racionalizácii štátnej správy.

Šéf agrorezortu to uviedol pred stredajším rokovaním vlády.

Zároveň zdôraznil, že efektívnosť takéhoto úradu a nového systému je otázkou miery a možnosti využiť aj právne oddelenia priamo na ministerstvách. "Viem si predstaviť, že niektoré právne záležitosti budú riešené centrálne, niektorým, úzko špecializovaným, sa budú venovať tímy právnikov na jednotlivých úradoch, ktorí problematiku najlepšie poznajú," dodal.

Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) je proti vzniku nového úradu.

"Považujem to za chybu, som proti," povedal. Naopak správnym krokom je evaluácia existujúcich právnych zmlúv ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. "To považujem za rozumné riešenie, ktoré môže ušetriť milióny," poznamenal.

Minister sociálnych vecí, práce a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) si naopak myslí, že špecializovaný štátny úrad bude prínosom.

"Práve na tomto úrade sa môžu profilovať právnici, špecializujúci sa a zastupujúci štát v konkrétnych oblastiach," vysvetlil svoj postoj.

Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) má zmysel zriadiť úrad právnych služieb. Vníma to ako veľmi efektívnu cestu, kde môžu pracovať kvalitní právnici.

Pripomenula, že na ministerstve spravodlivosti už od roku 2010 funguje sekcia právnych služieb. "Sekcia je niečo ako advokátska kancelária, ktorá kvalitne zastupuje záujmy štátu, ktoré sú v kompetencii ministerstva spravodlivosti," uviedla počas stredajšieho rokovania vlády. Kolíková je presvedčená, že právnikov vie štát zaplatiť.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) mieni, že téma potrebuje diskusiu.

"Nevidím v tom problém, pokiaľ to bude mať rácio, no ako to bude fungovať, je otázkou debaty, ide o veľkú agendu," povedal Mikulec.

Premiér a šéf envirorezortu avizovali myšlienku vytvoriť Štátny úrad právneho zastupovania po vzore Českej republiky.

"Dopredu som presvedčený, že cestou bude úrad právnych služieb, kde bude priamo štát zamestnávať najlepších právnikov a advokátov, ktorí budú s čistým svedomím a za veľmi dobré peniaze, konkurenčné s trhom, zastupovať priamo štát," vyhlásil premiér.