Vlády vymenovala Kyselicovho nástupcu

Novým štátnym tajomníkom na Ministerstve vnútra bude Vendelín Leitner.

19. aug 2020 o 13:24 TASR

BRATISLAVA. Novým štátnym tajomníkom na Ministerstve vnútra (MV) SR bude od 24. augusta Vendelín Leitner.

Vláda ho do funkcie vymenovala v stredu.

Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO) považuje Leitnera za veľkého profesionála, ktorý na svoju prácu kladie náležitý dôraz. "Som rád, že budeme môcť spoločne pracovať na zmene, ktorá je v tomto rezorte a spoločnosti veľmi potrebná," skonštatoval minister.

Leitner verí, že svoje dlhoročné skúsenosti v rezorte dokáže zužitkovať v prospech ministerstva. "Uvedomujem si výzvu, ktorá predo mnou stojí, a o to s väčšou pokorou som sa ju rozhodol prijať. Urobím všetko pre to, aby som bol pomocou, ktorá posunie ministerstvo vnútra dopredu," povedal.

Leitner nahradí na poste Lukáša Kyselicu, ktorý odišiel z ministerstva po medializovaní informácie, že v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO pôsobil vo Vojenskom spravodajstve (VS). V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020. Kyselica sa vracia do parlamentu ako poslanec, pôsobiť bude v klube OĽANO.

Nový štátny tajomník preberá po svojom predchodcovi rozsiahlu agendu, ide najmä o Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Horskú záchrannú službu, sekciu krízového riadenia MV SR, sekciu legislatívy a právnych služieb MV SR, Letecký útvar MV SR, Migračný úrad MV SR a Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality.

Opozícia už avizovala, že by sa chcela Kyselicu na kauzu pýtať na zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti VS.