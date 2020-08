Kolíková navrhuje zadržanie vodičských preukazov za ignorovanie súdnych rozhodnutí

Peňažné pokuty nestačia, uvádza sa v materiáli rezortu spravodlivosti.

19. aug 2020 o 15:10 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si povinnosť týkajúcu sa nepeňažných plnení.

Za ignorovanie rozhodnutia súdu by sa mohla zvýšiť sankcia až na 30 000 eur, hroziť by tiež mohlo zadržanie vodičského preukazu.

Návrh zmien v Exekučnom poriadku by mal rezort v najbližších dňoch predložiť do medzirezortného pripomienkového konania, pričom nová legislatíva by mohla byť účinná po Novom roku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Peňažné pokuty nestačia

Ministerstvo pripomína napríklad prípad tzv. spievajúceho domu v Štúrove, kde sa podľa šéfky rezortu Márie Kolíkovej (Za ľudí) nedokázalo riadne a včas zabezpečiť splnenie povinnosti, aby došlo k zníženiu hluku.

Keďže peňažná sankcia podľa nej nie je dostatočná, zaviesť chce nové opatrenia pre takéto situácie. Pre fyzické osoby sa môže sankcia vyšplhať do výšky 30 000 eur, pri právnickej osobe navrhuje rezort peňažnú pokutu do výšky 10 percent jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Zadržanie vodičákov na pol roka

Súvisiaci článok Kolíková chce majetky sudcov preverovať cez Súdnu radu Čítajte

Ďalším opatrením by bolo zadržanie vodičského preukazu a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.

Zadržanie vodičského preukazu a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by podľa návrhu malo trvať najviac šesť mesiacov.

Zrušenie donucovacieho opatrenia však nemá brániť uloženiu iného donucovacieho opatrenia alebo uloženiu rovnakého donucovacieho opatrenia v inom rozsahu.