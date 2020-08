Heger bude so zdravotnými poisťovňami rokovať o dofinancovaní

Minister financií je rád, že odhadovaný výpadok je nižší.

19. aug 2020 o 15:18 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) by mal na budúci týždeň rokovať so zdravotnými poisťovňami, ktoré pre krízu spôsobenú novým koronavírusom očakávajú výpadok na zdravotnom poistení vo výške viac ako 216 miliónov eur.

V rozpočte je finančná rezerva

Heger konkrétne sumy neuviedol, je však rád, že odhadovaný výpadok je nižší, ako sa pôvodne predpokladalo. Doplnil, že v rozpočte je vytvorená rezerva a verí, že bude postačujúca.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ministerstvo zdravotníctva pred pár dňami potvrdilo, že komunikuje s rezortom financií o možných dodatočných zdrojoch pre systém verejného zdravotného poistenia, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosti v plnom rozsahu.

Zisky by sa mali presúvať do ďalších rokov

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) je veľmi dôležité dofinancovať výpadok čo najpresnejšou sumou.

Súvisiaci článok Heger: Dôvody môjho odvolávania sú absurdné Čítajte

Podotkol, že pokiaľ sa do systému doleje viac financií, odzrkadlí sa to vo vyšších ziskoch súkromných poisťovní. Skonštatoval, že systém verejného zdravotného poistenia nie je dobre nastavený.

"Nemáme ho tak nastavený, že zisky by sa nemali generovať, ale verejné zdravotné poistenie by sa malo presúvať do ďalších rokov. Musíme veľmi obozretne dofinancovať systém verejného zdravotného poistenia tak, aby sme mali čo najmenšie škody," dodal.