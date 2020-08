Dobré ráno: Musíme si povedať, či chceme školy, alebo krčmy

Epidemiológ hovorí o pandémii na Slovensku.

20. aug 2020 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Tak sme si to teda pokazili, ako by asi povedal premiér a hneď potom začal hľadať vinníka.

V stredu úrady oznámili jeden z najvyšších počtov nových nakazených počas celej pandémie, minister zdravotníctva hovorí o druhej vlne, protipandemické opatrenia sa však zatiaľ plošne nesprísňujú.

Smerujeme do koronakatastrofy alebo už vírus lepšie poznáme a vieme proti nemu lepšie bojovať, takže nemusíme panikáriť? Ako sme na tom ako jednotlivci i ako krajina, čo nás čaká a ako by sme sa všetci mali správať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s epidemiológom Martinom Pavelkom.

Krátky prehľad správ

Bratislavský hrad aj prezidentský palác sa rozsvietili na červeno-bielo na znak solidarity s občanmi Bieloruska. Aspoň takto symbolicky Slovensko vyjadrilo svoju podporu občianskym protestom, ktoré volajú po konci vlády diktátora Alexandra Lukašenka a po nových, nezmanipulovaných prezidentských voľbách. Opozičná líderka Sviatlana Cichanovská medzičasom vyzvala lídrov Európskej únie, aby neuznali výsledky volieb.

Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita ponúkajú pomoc bieloruským študentom. Oslovili ministerstvo zahraničných vecí, že vedia mladým Bielorusom, ktorí sa dostali či dostanú do problémov pre svoje názory, pomôcť s prípadným štúdiom u nás.

Vihorlatský prales a Rydošová budú novými prírodnými rezerváciami. V stredu to schválila vláda, Vihorlatský prales sa bude rozprestierať v okrese Humenné, Snina, Michalovce a Sobrance, pričom už dnes je súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO. Ministerstvo životného prostredia chce takto lepšie chrániť biotopy, ktoré majú nielen slovenský, ale aj celoeurópsky význam.

V Mali nastal vojenský prevrat, prezident Ibrahim Boubacar Keita oznámil svoju rezignáciu, následne rozpustil parlament. Keitu aj premiéra krajiny v utorok zatkli vzbúrení vojaci, v krajine od júna prebiehajú protesty, opozícia žiadala odstúpenie prezidenta.

Futbalisti Slovana Bratislava nemohli včera odohrať zápas prvého predkola Ligy majstrov na Faerských ostrovoch proti miestnemu KÍ Klaksvík. Dôvodom bol pozitívny test na koronavírus u fyzioterapeuta Slovana. Európska futbalová únia rozhodla, že zápas sa môže hrať zajtra, no žiaden z hráčov Slovana, ktorí pricestovali do Klaksvíku, v ňom nemôže nastúpiť. Slovenský majster musí na Faerské ostrovy poslať rezervný tím.

Odporúčanie

Čo majú spoločné teplé počasie a kriminalita? Nuž, ono to môže znieť ako korelácia, no vedci sa vážne zaoberajú aj otázkou, či vlastne počasie a teploty náhodou neovplyvňujú to, ako sa správame. A množstvo výskumov naznačuje, že vlny relatívne vyšších teplôt môžu naozaj zmeniť fungovanie našich mozgov - čo je špeciálne dôležité, ak sa naša planéta otepľuje. Takže, môžu mať vyššie teploty vonku vplyv na nárast kriminality? A ak áno, ako a prečo sa to vlastne deje? Presne na tieto otázky hľadá odpoveď BBC v svojom texte Znepokojujúce spôsoby, ktorými horúčavy ohýbajú naše mozgy, čo je moje dnešné odporúčanie.

