Fico je proti zasahovaniu do diania v Bielorusku

Za situáciou v Bielorusku vidí realizáciu modelu, ktorý bol podľa neho použitý aj na Slovensku.

19. aug 2020 o 17:38 SITA

BRATISLAVA. Expremiér Robert Fico (Smer-SD) vidí za situáciou v Bielorusku „realizáciu modelu“, ktorý podľa neho bol použitý aj na Slovensku či Ukrajine.

Uviedol to vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Podľa Fica by Slovensko nemalo zasahovať do vnútorných záležitostí Bieloruska.

„V Bielorusku vidím pokus o realizáciu modelu, ktorý sa uskutočnil na Ukrajine, ale prvky ktorého sa využili aj na Slovensku, kde došlo k hrubému politickému zneužitiu vraždy novinára a jeho priateľky na útok proti legitímnej vládnej moci,“ uviedol Fico.

Situáciu v Bielorusku podľa neho nevyriešia ani medzinárodné sankcie a myslí si, že tie nikdy nefungovali a len „strpčujú“ život ľuďom a zvyšujú napätie.

Slovensko však podľa slov premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) chce podporiť sankcie voči vedúcim predstaviteľom bieloruského režimu, ktorí sa podieľali na falšovaní volieb a útokom voči demonštrantom a nie ekonomické sankcie voči krajine ako celku.

„Do vnútorných záležitostí Bieloruska jednostrannou podporou politickej opozície by ale Matovič, Korčok a spol. nemali zasahovať. Nechajme na ľuďoch tejto krajiny, aby sa rozhodli, čo si želajú. Nevnucujme im utilitárne politické postoje,“ hovorí vo videu.