Novela o kampani bude podľa ZMOS-u v praxi nevykonateľná

Kandidátov v komunálnych voľbách je priveľa, upozorňuje združenie.

20. aug 2020 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje, že novela zákona o volebnej kampani nebude v praxi vykonateľná.

Ako v tlačovej správe priblížil hovorca ZMOS Michal Kaliňák, celkový počet kandidátov uchádzajúcich sa o funkciu tak v komunálnych voľbách ako aj vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov je niekoľkonásobne vyšší, ako počet kandidátov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, či pri voľbe prezidenta.

Nie je tak možné zaistiť požiadavku nárokovateľnosti vo vzťahu k rovnocennému času vysielania a diskusným programom, tak, aby nebol žiadny z kandidátov na funkciu napríklad predsedu samosprávneho kraja, starostu mestskej časti alebo poslanca miestneho zastupiteľstva znevýhodnený, v praxi vykonateľná.



Pripravovaná novela skupiny poslancov plánuje umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volebnej kampane volieb do orgánov územnej samosprávy na podobných princípoch, ako je to v súčasnosti umožnené v prípade volieb do Národnej rady či pri voľbe prezidenta.

Poslanci tiež navrhujú doplniť nateraz chýbajúcu právnu úpravu podrobností o zaraďovaní diskusných programov pri voľbách do orgánov územnej samosprávy a to analogicky k ostatným voľbám. Tým by došlo v tomto smere k zjednoteniu právnej úpravy.

ZMOS však v tomto vidí problém v nevykonateľnosti pre počet kandidujúcich subjektov v komunálnych voľbách v porovnaní s inými voľbami.



„Ak sa pozrieme na počty kandidátov v ostatných komunálnych a regionálnych voľbách a fakt, že ďalšie voľby majú byť spoločné, v rovnaký dátum, riešenie očakávané zmenou zákona bude nerealizovateľné,“ upozornil ZMOS.

Dodáva, že v komunálnych voľbách pred dvoma rokmi celkovo kandidovalo 7 134 kandidátov na starostu a približne 55-tisíc kandidátov na poslancov obecných zastupiteľstiev.

O členstvo v krajských parlamentoch sa pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 uchádzalo takmer tritisíc kandidátov na poslancov a 92 kandidátov na predsedu Vyšších územných celkov.