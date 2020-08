Počatie po štyridsiatke nemá stačiť na úhradu interrupcie z poistenia

Minister Krajči navrhuje zmenu v zozname chorôb, syndrómov a stavov pre interrupciu.

20. aug 2020 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Počatie po 40. roku veku už nemá byť zdravotným dôvodom, na základe ktorého sa umelé prerušenie tehotenstva uhrádza z verejného zdravotného poistenia.

Ministerstvo zdravotníctva totiž počatie po 40. roku veku navrhuje vypustiť z vyhlášky k zákonu o umelom prerušení tehotenstva, ktorá obsahuje zoznam chorôb, syndrómov a stavov pre interrupciu.

Rezort zdravotníctva to odôvodňuje tým, že pri súčasných technologických diagnostických možnostiach a poznatkoch už samotný vek nie je pri počatí nevyhnutným zdravotným rizikom.

Návrh novely vyhlášky je momentálne v pripomienkovom konaní, ktoré potrvá do 9. septembra.

„Samotný vek nad 40 rokov nutne nemusí predstavovať zdravotnú indikáciu pre ukončenie tehotenstva. Aktuálne platné právne predpisy plne nezohľadňujú súčasné technologické možnosti a poznatky predovšetkým v oblasti prenatálnej diagnostiky,“ uvádza v návrhu novely vyhlášky ministerstvo zdravotníctva.

Rezort zároveň tvrdí, že tento návrh sa žiadnym spôsobom nedotýka práv žien, ktoré sa týkajú možnosti ukončenia tehotenstva, ale má dopady iba na úhradové systémy verejného zdravotného poistenia.

Novela vyhlášky by mala byť účinná už od 1. októbra tohto roka. Ministerstvo zdravotníctva pritom tiež vyčíslilo, akú sumu by systém verejného zdravotného poistenia vypustením zdravotného dôvodu počatia po 40. roku veku zo zoznamu zdravotných indikácií pre interrupcie ušetril. V roku 2020 by to bolo necelých 30-tisíc eur a v nasledujúcom období vždy zhruba 100-tisíc eur ročne.

V minulom roku sa pritom podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) na Slovensku vykonalo spolu necelých 7,2-tisíca umelých prerušení tehotenstva. Najčastejšie vo vekovej skupine žien od 30 do 34 rokov. Počet interrupcií pri ženách vo veku nad 40 rokov bol vlani zhruba 800.