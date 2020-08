Korčok chce prehodnotiť aj financovanie zahraničných aktivít

Viacerí ministri ešte v júni potvrdili, že ich čaká šetrenie.

20. aug 2020 o 15:40 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR chce v rámci avizovaného desaťpercentného znižovania výdavkov prehodnotiť financovanie zahranično-politických aktivít, ako aj reštrukturalizovať personálne kapacity v zahraničí a ústredí.

Požadované úspory chce dosiahnuť aj prehodnotením investičných akcií na nehnuteľnostiach rezortu v SR i v zahraničí.

Na konkrétnych opatreniach rezort pracuje, realizovať ich bude po diskusii s ministerstvom financií.

"Musíme najskôr analyzovať súčasný stav systemizácie a financovania zahranično-politických priorít," uviedol pre TASR riaditeľ tlačového odboru MZVEZ Juraj Tomaga.

Okrem výdavkov v kategórii tovarov a služieb realizuje rezort opatrenia aj v kategórii osobných a kapitálových výdavkov.

"V oblasti bežných výdavkov prijímame opatrenia zabezpečujúce racionálnejší, efektívnejší a hospodárnejší výkon zahraničnej služby prehodnotením financovania zahranično-politických priorít a reštrukturalizáciou personálnych kapacít v zahraničí a ústredí," priblížil Tomaga.

Viacerí ministri ešte v júni potvrdili, že jednotlivé ministerstvá čaká šetrenie. Za úlohu dostali znížiť svoje náklady o desať percent. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) vtedy priblížil, že úspory by mali byť rádovo v stovkách miliónov eur. Šetrenie by sa malo dotknúť služieb i tovarov, a malo by byť zamerané aj na efektivitu zamestnancov.