Lučanský definitívne končí o týždeň, ministerstvo náhradníka nemá

Políciu by mohla dočasne viesť Maškarová.

20. aug 2020 o 19:23 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Keď policajný prezident Milan Lučanský koncom júna oznámil, že k 31. augustu skončí, odkázal ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi z OĽaNO, že ak ho požiada, môže vo funkcii zostať dlhšie.

Mikulec ani v júli priamo nepovedal, či to urobí, alebo nie. Až teraz jeho tlačový odbor odkázal, že s Lučanským už nepočíta.

Polícia tak bude mať od začiatku septembra dočasné vedenie.

Kto Lučanského nahradí, nie je jasné. Služobne by to mala byť prvá viceprezidentka zboru Jana Maškarová, no Mikulec sa môže rozhodnúť aj pre niekoho iného.

"V tejto chvíli to nie je potvrdené," odpovedalo ministerstvo na otázku, či polícii bude dočasne šéfovať Maškarová.

Polícia bude bez riadneho vedenia, až kým parlament neprijme nový zákon o voľbe policajného prezidenta. Jeho návrh chcú predstaviť na jeseň.

Na odchod sa čakalo