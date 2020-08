Dobré ráno: Čaká Rusko po Navaľného možnej otrave bieloruský scenár?

Po vypití čaju prišlo Navaľnému zle.

20. aug 2020 o 23:13 Jana Maťková, Lukáš Onderčanin

Vypil čaj, prišlo mu zle, stratil vedomie a upadol do kómy.

Znie to ako scenár zo špionážneho filmu, no toto je aktualita z Ruska. Opozičného lídra Alexeja Navaľého totiž pravdepodobne niekto otrávil.

Ako sa to stalo, kto je za tým a čo to urobí so samotnou krajinou pod silnou Putinovou rukou?

Jana Maťková sa rozprávala s redaktorom zahraničnej reakcie denníka Sme Lukášom Onderčaninom.

Zdroj zvukov: DW News

Krátky prehľad správ

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júli 7,65 percenta. Medziročne tak stúpla o vyše 2 a pol percenta.

Slovák, ktorý pred dvomi rokmi zomrel v belgickej letiskovej cele, nemohol dýchať. Zábery z letiska, kde došlo k zásahu polície, ukazujú aj to, že policajt tlačil na hrudný kôš zadržaného Slováka šestnásť minút. Zverejnené video ukazuje aj hajlujúceho policajta nad zadržaným.

Počet slovenských firiem v daňových rajoch opäť vzrástol. Podľa dát spoločnosti Bisnode v nich aktuálne sídli 5 268 spoločností so slovenskými vlastníkmi. Najviac firiem bolo evidovaných v USA, Paname a na Cypre.

Americkú Kaliforniu sužujú požiare. Tisíce ľudí museli v dôsledku lesných požiarov opustiť svoje domovy v blízkosti San Francisca v meste Vacaville. Požiare pravdepodobne spôsobila vlna horúčav v kombinácii s údermi vyše 11-tisíc bleskov, ktoré sa tam vyskytli v posledných dňoch.

Nemecká ministerka poľnohospodárstva Julia Klöcknerová presadzuje zákon, aby majitelia psov ich venčili minimálne dvakrát denne v rozsahu minimálne jednej hodiny. Ak legislatíva prejde bude zakázané napríklad aj nechávať psov celý deň doma osamote či priväzovať ich na dlhú dobu.

Odporúčanie

Možno ste aj vy chceli byť v detstve lekárom či lekárkou, zachraňovať ľudské životy a pomáhať, no nakoniec vás osud zavial do úplne inej profesie. Ak ale chcete nahliadnuť do zákulisia medicíny, kardiochirurgie, dermatológie, psychiatrie či oftalmológie, odporúčam vám vypočuť si slovenský podcast Rozhovory MD. Každý týždeň vám mladí lekári a lekárky priblížia, aké je to pracovať v ich odbore s ich špecializáciou, s akými problémami sa potýkajú a prečo niektorí zostali na Slovensku a iní odišli.

