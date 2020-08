Britský humor: Prečo sú Vajnory miesto, kam putujú ľudia z celého sveta?

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

21. aug 2020 o 10:58 The Slovak Spectator

1. Kedysi Lido využívali vojaci, ktorí sa tu učili plávať. Prečo je tento kúsok Bratislavy jednou z najvzácnejších lokalít hlavného mesta? Bratislava’s Lido is much more than a legendary river beach with pools

2. Kde si užijete kúsok Chorvátska pri Bratislave a čo je to lesný kúpeľ? Prinášame novinky v kultúre a cestovaní: Croatia vibes near the capital; Vinné’s human hamster wheel

3. Na rozmery Slovenska je startupová scéna pomerne rozsiahla, ale taktiež trochu naivná: Slovak startups eye Germany when scaling up their businesses

4. Je to ako preliezať cez chrbát stegosaura. Pozrite si fotografie a video z túry. Tí, čo na Sivom vrchu boli, si ho zväčša zamilujú: Tip for a trip: Sivý Vrch in western Tatras

5. Havránok a hrad Likava. Kde sa vybrať na Liptove, aby ste pocítili závan histórie: The mystic cords of memories: Havránok and Likava Castle

6. Prečo je vzdelanie podstatné na pritiahnutie amerických investícií na Slovensko? Vysvetľuje americká veľvyslankyňa Bridget Brink: US Ambassador: Our democracy will come out of this stronger

7. Ležíte na posteli, pod ktorou bzučia včely.Je čas zažiť niečo nové::Sleeping with bees: Unusual bee hotel in central Slovakia provides buzzing experience

8. Ministerstvo školstva predstavilo plán návratu do škôl počas pandémie. Čo by vám nemalo ujsť? FAQs: Two masks in a school bag, gym closed for first three weeks

9. Komunisti zničili vinársku tradíciu na území Slovenska. Víno sa stalo len ďalším priemyselným produktom. Vzostup a pád našich vinohradov: A short guide to wining in Slovakia

10. Britský humor: Prečo sú Vajnory miesto, kam putujú ľudia z celého sveta? The more things change

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.