Šéf nemeckej diplomacie ocenil postoj Slovenska k dianiu v Bielorusku

Minister Maas ocenil, že mohol navštíviť Slovensko v deň výročia okupácie Československa.

21. aug 2020 o 13:16 SITA

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) a jeho rezortný kolega z Nemecka Heiko Maas vidia paralely medzi súčasnou situáciou v Bielorusku a Československom v roku 1968. Šéf nemeckej diplomacie Mass navštívil dnes Slovensko prvýkrát.

Spoločne diskutovali aj o bilaterálnej spolupráci či o podmienení dodržiavania právneho štátu v Európskej únii (EÚ) čerpaním finančných zdrojov, či o zlepšení transatlantickej spolupráce.

„Nie je náhodou, že sa v stanovisku vlády Slovenskej republiky spomína, že do diania v Bielorusku nesmie zasahovať nikto zvonka,“ zdôraznil Korčok.

Slovensko si v piatok pripomína výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Tie vstúpili do krajiny pre snahu o demokratizáciu socialistického zriadenia známu ako Pražská jar.

Podľa nemeckého ministra bola Pražská jar jedinečná udalosť, a nielen pre Československo, ale aj pre Európu. „Túžba ľudí po slobode ich vyhnala do ulíc,“ povedal na adresu Bielorusov Mass.

Pochvala za postoj k Lukašenkovi

Slovensko si podľa neho zaslúži pochvalu za svoj jednoznačný postoj voči odsúdeniu správania bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

„Dnes je veľmi významné výročie, a preto sa teším, že tu môžem byť práve dnes. Lebo si s tebou môžem pripomenúť tieto udalosti,“ povedal Korčokovi Mass.

Nemecko preberá predsedníctvo v Rade EÚ a Korčok zdôraznil, že ho vidí ako „motor a moderátora Európy“.

Ministri diskutovali aj o miere previazanosti ekonomík, Slovensko je medzi 20 najväčšími nemeckým obchodnými partnermi a Nemecko zas tvorí 23 percent slovenského exportu do zahraničia. Nemecký minister uviedol, že by bol rád, ak by s Korčokom v Berlíne stretávali častejšie.

Prezidentka o obnove po pandémii

S Heikom Maasom sa stretla aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zdôraznila dôležitosť ekonomickej obnovy oboch krajín po pandémii spojenej so šírením ochorenia COVID-19.

Ako uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti, s nemeckým ministrom rokovala aj o situácii v Bielorusku.

„Ako partnerské krajiny sa pravidelne informujeme o našich pozíciách v kľúčových zahraničnopolitických otázkach. Rokovali sme preto aj o situácii v Bielorusku. Zhodli sme sa, že je neakceptovateľné, aby dochádzalo k hrubému porušovaniu základných ľudských práv a slobôd občanov vlastným štátom. Občania Bieloruska majú právo sami a slobodne sa rozhodnúť, kam bude smerovať ich krajina a kto bude stáť na jej čele,“ uviedla Čaputová.

Zároveň poznamenala, že Nemecko aktuálne predsedá Európskej únii (EÚ) a práve počas jeho predsedníctva bol schválený historicky najväčší balík pomoci členským štátom.

„Tieto prostriedky sú aj pre Slovensko obrovskou príležitosťou na transformáciu našej ekonomiky na modernú, efektívnejšiu a šetrnejšiu k životnému prostrediu. Je pre nás kľúčové a musí byť našou prioritou, aby sme pripravili a zrealizovali dobrý plán, ako tieto prostriedky využiť,“ priblížila hlava štátu.

Minister Maas počas stretnutia s prezidentkou ocenil, že mohol navštíviť Slovensko práve v deň, keď si pripomína výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa.