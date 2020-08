Gröhling: Školský rok by sa mal začať 2. septembra na každej škole

Dochádzka bude povinná.

21. aug 2020 o 17:04 SITA

BRATISLAVA. Školský rok by sa mal na každej škole začať 2. septembra. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) tak reagoval na aktuálne počty ľudí nakazených ochorením COVID-19.

Ako ďalej informovalo v tlačovej správe ministerstvo školstva, momentálne diskutujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva o situácii, ktorá môže nastať so začiatkom školského roka.

Školy by začiatkom septembra mali prijať 800-tisíc žiakov a študentov. Testy zo štvrtka 20. augusta odhalili 123 nových nakazených vírusom SARS-CoV-2. Deň predtým ich bolo 80. Ochorenie COVID-19 prekonalo vyše dvetisíc ľudí.

Gröhling zopakoval, že školy sa nebudú zatvárať celoplošne, ale pôjde o lokálne záležitosti. Dodal, že spolupráca so všetkými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva bude teraz veľmi blízka.

„Potrebujeme sa spoznať a povedať si, kto má aké kompetencie,“ opísal dôvod dnešného stretnutia s riaditeľkou RÚVZ so sídlom v Prešove Janou Mítnikovou.

Šéf rezortu reagoval, že nemá informácie o škole, ktorá by nezačala vyučovanie 2. septembra.

„Ak by niečo také nastalo, tak by sme nezatvárali celé školy, ale šli by sme na triedy, kde by sme identifikovali jednotlivých ľudí a vyučovanie by pokračovalo ďalej. Až v červenej fáze by sme prešli k dištančnému vzdelávaniu,“ pripomenul. Dodal, že nie je dôvod na to, aby boli niekde opatrenia prísnejšie.

V regióne Prešova bude potrebné riešiť príchod študentov najmä z Ukrajiny. Nutné bude zabezpečiť karanténne zariadenia a následne testovania, aby boli viac sledovaní z hľadiska prevencie vzniku ohniska nákazy.

Univerzity v Prešove sú však na to pripravené a na plánujú vyčleniť jednotlivé trakty, kde môžu študenti počkať päť dní na testovanie a výsledky testovania. Ak budú negatívni, vyučovanie bude normálne prebiehať.

Ministerstvo školstva v utorok 18. augusta predstavilo manuál, ktorý po dobu trvania pandémie stanovuje základné prevádzkové podmienky pre všetky školy od materských, až po vysoké školy. Školská dochádzka bude od 2. septembra povinná.