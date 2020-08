Čína sa vlani zaujímala o slovenský obranný priemysel a IT

Slovensko bolo pre čínske spravodajské služby záujmovou krajinou.

21. aug 2020 o 18:41 SITA

BRATISLAVA. Čínska ľudová republika v roku 2019 na Slovensku vyvíjala „vplyvové aktivity“, ktorých cieľom bolo zvyšovanie vlastnej dôveryhodnosti ako hospodárskeho partnera a posilňovanie svojho vplyvu, a to najmä vytváraním väzieb v kľúčových štátnych inštitúciách.

Konštatuje to návrh Správy o bezpečnosti SR za rok 2019, ktorý bol predložený na rokovanie Bezpečnostnej rady SR.

„SR bola záujmová krajina pre čínske spravodajské služby, ktorých záujem bol zameraný najmä na obranný priemysel a informačné technológie.

Osobitným problémom zostávala snaha čínskych subjektov získať prístup do sektorov, ktoré sú zdrojmi informácií využiteľných pre ďalší hospodársky a vedecko-technický rozvoj Číny,“ uvádza sa v správe.

Ruská dezinformačná kampaň

Dokument taktiež konštatuje, že zahraničnopolitická orientácia SR a jej členstvo v Európskej únii a NATO čelili v minulom roku dezinformačným kampaniam pôsobiacim v prospech Ruskej federácie, v ktorých sú obidve organizácie označované za strategických geopolitických rivalov Ruska.

Hlavnou výzvou v rámci susedskej politiky bol pre SR podľa materiálu v roku 2019 pretrvávajúci ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny.

„Pôsobenie nacionalistických radikálov a prítomnosť veľkého množstva nelegálnych ručných a ľahkých zbraní medzi obyvateľstvom naďalej vyvolávali obavy z presahu niektorých bezpečnostných problémov Ukrajiny na územie SR, či už v podobe zvýšeného migračného tlaku alebo zvýšenej kriminality. V roku 2019 však situácia na Ukrajine nemala priame implikácie na bezpečnosť SR,“ zdôraznila správa.

Slovensko si plní svoje záväzky

Pokiaľ ide o angažovanie sa SR v zahraničí, podľa dokumentu Slovensko v roku 2019 zabezpečovalo kontinuitu plnenia svojich spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov, čím potvrdzovalo, že je naďalej spoľahlivým spojencom a dôveryhodným partnerom v medzinárodných vzťahoch.

„V boji proti terorizmu sa SR aj v roku 2019 podieľala na činnosti Globálnej koalície pre boj proti Daeš (ISIS, pozn. SITA), vrátane účasti vo výcvikových misiách NATO v Afganistane a Iraku,“ konštatuje materiál.

Ťažiskom medzinárodnej politicko-vojenskej spolupráce bola podľa dokumentu pre Slovensko spolupráca s USA so zameraním na modernizáciu výzbroje Ozbrojených síl SR, výcvik, poradenstvo a cvičenia a so štátmi Visegrádskej štvorky so zameraním na cvičenia, výcvik a vzdelávanie.