Prezidentka: Nesmieme zvyšovať ekologický dlh, ktorý zdedí generácia po nás

Od soboty funguje svet na ekologický dlh.

22. aug 2020 o 15:07 TASR

BRATISLAVA. Ekologický dlh je možné znížiť, nemá to byť však v dôsledku globálnej pandémie, ale prostredníctvom transformácie výroby a pozitívnych zmien v spotrebe.

Na facebooku to zdôraznila prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá reagovala na fakt, že od soboty funguje svet na ekologický dlh.

Ide o dátum, keď ľudstvo vyčerpalo všetky prírodné zdroje, ktoré je zem schopná nahradiť za jeden rok. V porovnaní s rokom 2019 sa tento deň posunul o tri týždne.

"Bola by to výborná správa, keby to bolo zmenou postoja ľudstva k ochrane planéty a nie výsledok obmedzenia dopravy, výroby a ďalších ľudských činností počas pandémie," upozornila Čaputová, ktorá zdôraznila spoločnú zodpovednosť za budúcnosť.

"Je našou povinnosťou žiť tak, aby sme nezvyšovali ekologický dlh, ktorý zdedí generácia po nás," uviedla hlava štátu.

O 22. auguste ako tohtoročnom dni, odkedy funguje svet na ekologický dlh, informovala slovenská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

"Dôvodom posunu v porovnaní s minulým rokom sú celosvetové opatrenia počas pandémie nového koronavírusu, konkrétne pokles emisií CO2 z využitia fosílnych palív a pokles ťažby dreva," ozrejmila.

Pripomína zároveň, že slovenský deň vyčerpania prírodných zdrojov nastal už 21. mája.