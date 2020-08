Leščeňa by bol prvým diplomatom, ktorý by získal azyl na Slovensku

Bieloruský veľvyslanec podporil protestujúcich a rezignoval na svoj post.

24. aug 2020 o 11:18 TASR

BRATISLAVA. Bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa by bol prvým diplomatom, ktorému by Slovenská republika udelila azyl, ak by oň požiadal.

Riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Tomaga pre TASR potvrdil, že "Slovensko takúto situáciu doposiaľ v praktickej rovine neriešilo".

Podľa slovenského zákona o azyle však nie je pri postupe udeľovania azylu diplomatický status relevantný. "Aj diplomat by teda bol podľa tohto zákona žiadateľom ako každá iná osoba a vo svojej žiadosti by musel vyšpecifikovať skutočnosti, pre ktoré o azyl žiada, napríklad z dôvodu prenasledovania za politické názory," uviedol Tomaga.

Slovenské ministerstvo podľa Tomagu nemá vedomosť o tom, či niektorý zo štátov Vyšehradskej štvorky udelil azyl diplomatovi.

Zahraniční politici však už v niektorých krajinách V4 azyl dostali. Napríklad Česko udelilo v roku 2011 politický azyl bývalému ukrajinskému ministrovi hospodárstva Bohdanovi Danylyšinovi a bieloruskému opozičnému predstaviteľovi Alesovi Michalevičovi. V roku 2012 ho udelilo Olexandrovi Tymošenkovi, manželovi bývalej ukrajinskej premiérky Julije Tymošenkovej.

V roku 2018 dostal bývalý premiér Severného Macedónska Nikola Gruevski azyl v Maďarsku.

Leščeňa rezignoval z postu veľvyslanca na Slovensku v utorok 18. augusta. Stalo sa tak po tom, čo podporil občanov Bieloruska, ktorí protestujú proti údajne sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých zvíťazil úradujúci prezident Alexandr Lukašenko.

Slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO) minulý týždeň vyhlásil, že keby sa Leščeňa pre svoj postoj nemohol vrátiť do Bieloruska a požiadal by na Slovensku o azyl, za svoju odvahu by ho mal dostať.