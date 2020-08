Dobré ráno: Vymkla sa pandémia v Bratislave spod kontroly?

Čo nám nové čísla nakazených hovoria o hlavnom meste.

24. aug 2020 o 22:45 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/8h4b8-e88ff3?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

41 nových prípadov v Bratislave oznámených včera, keď sa vykonalo ani nie tisíc testov. Rast nakazených v hlavnom meste oznámili aj v nedeľu, 40 nových nakazených oznámili aj v sobotu.

V Bratislavskom kraji je dvakrát toľko aktívne nakazených, ako v druhom najviac zasiahnutom kraji na Slovensku. Navyše, cez víkend jeden z mestských poslancov opísal, ako rozsiahlo žúroval a potom zistil, že sám je nakazeným nový koronavírusom.

Vymkla sa teda pandémia v Bratislave spod kontroly? Máme v hlavnom meste problém? A prebieha tu divoké, nekontrolované komunitné šírenie?

Tomáš Prokopčák sa o pandémii nielen v Bratislave rozpráva s Jánom Krempaským.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská aj sudkyňa Denisa Cviková ostávajú vo väzbe. Informoval o tom Najvyšší súd, zmenil tak rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, ktorý Cvikovú chcel z väzby prepustiť. Najvyšší súd si myslí, že v prípade Cvikovej dôvod na kolúznu väzbu nepominul a aj v prípade Jankovskej sú dobré dôvody na to, aby vo väzbe zostala.

Odborári odišli včera z rokovania tripartity a prerušili takzvaný sociálny dialóg s vládou. Dôvodom vraj malo byť, že minister práce Milan Krajniak sa mal poza chrbát odborárov dohadovať so zamestnávateľmi na výške minimálnej mzdy.

Smer podal tri trestné oznámenia pre diplomovky Matoviča, Kollára a Gröhlinga. Podania sa týkajú porušovania autorského práva a podvodu v súvislosti s kauzami ich diplomoviek. Vraj kvôli tomu má Slovensko negatívny obraz v zahraničí.

Alexander Lukašenko už burcuje armádu, jeho minister obrany hovoril o nutnom zabíjaní. Včera pritom bieloruské úrady zadržali dvoch opozičných aktivistov, ktorí pomáhali viesť vlnu demonštrácií proti diktátorovi. Naznačuje to, že Lukašenko sa rozsiahle protesty pokúsi potlačiť.

Čína naznačuje, že jednou z vyvíjaných vakcín proti koronavírusu už začala očkovať svojich zdravotníkov a pohraničníkov. Žiadna očkovacia látka pritom za sebou stále nemá ukončenú tretiu klinickú fázu testov, v tej je momentálne niekoľko látok.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je sadnúť si k dobrej knihe. Ja viem, pre každého je dobrá kniha niečo iné, takže vám dnes nepoviem, k akej by ste si mali sadnúť vy. Poviem vám, k čomu si sadnem večer ja: bude to klasická zbierka fantastických poviedok Ilustrovaný muž od Raya Bradburyho. A vy si oddýchnite pri čomsi, čo máte radi... prípadne sa s nami o vaše obľúbené knihy podeľte a napíšte nám ich napríklad do Podcastového klubu denníka SME na Faceooku.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.