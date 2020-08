Výbor má riešiť Kyselicu v druhej polovici septembra

Podnet zaslala mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko.

25. aug 2020 o 12:18 TASR

BRATISLAVA. Poslanci sa budú môcť na kauzu pôsobenia bývalého štátneho tajomníka ministerstva vnútra Lukáša Kyselicu vo Vojenskom spravodajstve (VS) počas volebnej kampane pýtať na riadnom zasadnutí Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti VS. Naplánované je na 17. septembra.

Pre TASR to uviedla podpredsedníčka výboru Zuzana Šebová (Sme rodina).

Podnet výboru v tejto súvislosti zaslala mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS). Na zasadnutie by mal podľa Šebovej prísť aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Podľa PS by mal Kyselica riadne odpovedať na otázky a kauzu vysvetliť. Očakáva preto, že ho minister obrany zbaví mlčanlivosti. Opozícia ešte dávnejšie avizovala, že bude iniciovať zvolanie mimoriadneho výboru. Šebová podľa svojich slov doteraz takýto podnet nedostala, preto sa budú prípadom Kyselicu zaoberať na riadnom zasadnutí výboru.

Kyselica sa už pre kauzu zúčastnil na brannobezpečnostnom výbore, ktorý bol koncom júla. Na otázky o svojom pôsobení vo VS neodpovedal. Viacerí poslanci namietali, že výbor nie je kompetentný sa témou zaoberať a mal by sa jej skôr venovať výbor na kontrolu činnosti VS.

Kyselica odišiel z ministerstva vnútra po medializovaní informácie, že v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO pôsobil vo Vojenskom spravodajstve. V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020. Do NR SR sa vráti ako poslanec za klub OĽANO.