Dobré ráno: Nový predseda KDH Hlinu vyšachoval. Je to jeho politický koniec?

V posledných prieskumoch má KDH 3-4 %.

25. aug 2020 o 23:01 Michal Katuška, Jana Maťková

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/ycfa4-e8b3fe?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

Kedysi stálica v národnej rade, teraz už štvrtý rok mimo parlamentných lavíc, a tak to bude aj v nadchádzajúcich štyroch rokoch.

Kresťanskodemokratické hnutie sa v marci opäť o vlások nedostalo do parlamentu. Predseda Alojz Hlina sa po volebnom neúspechu vzdal funkcie a KDH si cez víkend zvolil nového šéfa - Milana Majerského.

Kto to je, akú má víziu a je KDH ešte stále perspektívnou stranou na našej politickej scéne?

Jana Maťková sa pýtala redaktora domácej redakcie denníka Sme Michala Katušku.

Zdroj zvukov: TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Bratislava mení svoj COVID semafór na červený. Mesto ruší a obmedzuje hromadné podujatia, ktoré organizuje. Zavádza aj dočasne sprísnený režim v zariadeniach pre seniorov a opatrovateľskej služby.

Študenti, ktorí v septembri začnú bývať na internáte, budú musieť nosiť rúška vo všetkých spoločných priestoroch okrem svojich izieb. Internáty Univerzity Komenského v Bratislave zakážu návštevy a bude obmedzená aj kapacita jedálne. Minister školstva Branislav Grohling odporúča všetkým univerzitám posunúť začiatok zimného semestra na 28. septembra.

Poslanci majú o zákonoch vrátených prezidentkou Zuzanou Čaputovou rokovať takto o týždeň v stredu. Prezidentka vetovala napríklad novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Ak poslanci veto prelomia, Čaputová sa chce obrátiť na Ústavný súd.

Od januára má skončiť plošné dotovanie obedov v materských a základných školách. Štát by mal prispievať už len deťom v hmotnej núdzi sumou 1,30 eur na jeden obed. Návrh ministerstva práce je zatiaľ v pripomienkovom konaní.

V Belgicku, Holandsku aj Hongkongu sa objavili pacienti, ktorí sú novým typom koronavírusu infikovaní už druhýkrát. V Hongkongu sa pacient opätovne nakazil 4 a pol mesiaca po vyliečení, Belgičanke sa pozitívny nález zopakoval po troch mesiacoch. Experti však tvrdia, že opätovná nákaza môže byť zriedkavá.

Odporúčanie

Drsná, miestami melancholická aj príjemne klubová. Austrálska rapperka s koreňmi v Zimbabwe Tkay Maidza vydala nové EP s názvom Last Year Was weird Vol. 2. Ak máte radi kombináciu hip-hopu a house s občasnými prvkami funku a popu, tento album by ste si určite mali zaradiť do svojho playlistu.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.