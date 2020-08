Kollár chce Fun rádio vyriešiť do pol roka, Remišová predložila návrhy ako

Fun Rádio získava aj verejné peniaze.

26. aug 2020 o 21:00 Roman Cuprik

BRATISLAVA. V spore o to, či by mal Boris Kollár ako predseda parlamentu vlastniť Fun rádio zarábajúce na zmluvách so štátom, je sú strany vládnej koalície o krok bližšie k dohode.

Vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) predložila na koaličnej rade štyri návrhy, ako riešiť konflikt záujmov Kollára a ďalších politikov, ktorí vlastnia firmy obchodujúce so štátom.

Medzi možnosťami je zákaz prijímania verejných peňazí pre tieto firmy alebo zákaz, aby politici vlastnili nejaké médium. Tretím návrhom je prijatie oboch navrhovaných zákazov naraz.

Štvrtým návrhom je zriaďovanie zvereneckých fondov, ktoré fungujú napríklad v Česku. Znamená to, že akcie firmy sa prevedú z vlastníctva politika do fondu, takže firmu dočasne oficiálne nevlastní.

„Po dvanásťročnej vláde nového a starého Smeru, ktorý šliapal po základných pilieroch práva a spravodlivosti, musíme urobiť všetko preto, aby sme obnovili dôveru občanov v štát,“ odôvodňuje návrhy Remišová.

Kollár pre SME povedal, že na poslednej koaličnej rade nebol a detaily návrhov nepozná. Je však vraj ochotný zmeniť spôsob, ako vlastní Fun rádio, pretože je teraz terčom pre opozíciu.