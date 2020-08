Hrubala už Trubana do služieb Špecializovaného súdu zaraďovať nebude

Od 1. októbra má celá agenda prípravného konania prejsť do Pezinka.

26. aug 2020 o 16:01 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Od 1. októbra má celá agenda prípravného konania na Špecializovanom trestnom súde prejsť do Pezinka.

Zmení sa tak aj rozvrh služieb sudcov. V stredu to potvrdil predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala.

Súvisiaci článok V prípade potvrdenia zistení pri sudcovi Trubanovi navrhnú disciplinárne stíhanie Čítajte

Šéf súdu uviedol, že podporil sudcov, ktorí chcú robiť služby. Agendu by malo mať na starosti od päť do deväť sudcov. "Sudcu Michala Trubana do služieb nebudem zaraďovať," dodal.

Hrubala avizoval zmeny už vo svojej prezentácii pri kandidatúre na predsedu. Sudcovia pre prípravné konanie sú v súčasnosti iba v Banskej Bystrici.

Ide tak o jediné miesto, kde sa rozhoduje o väzobnom stíhaní, a túto agendu riešia štyria sudcovia.