Dobré ráno: Prinúti Remišová predať Kollára Fun rádio?

Zmenia sa pravidlá na podnikanie politikov so štátom.

26. aug 2020 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Na prvý pohľad to vyzerá na prestrelku vo vládnej koalícii.

Vicepremiérka Veronika Remišová pozastavila uzatváranie zmlúv s Fun Rádiom. To však patrí predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi, ktorý to označil za chybu a prekračovanie právomocí. Remišová zase odkázala, že chce nastaviť nové pravidlá a Kollárovi ponúkla niekoľko možnosti, ako to vyriešiť.

Ako je to teda s podnikaním našich politikov, kedy sú v konflikte záujmov a či sa zmenia pravidlá?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Zdroje zvukov: TASR, FB Smer, FB Veronika Remišová

Krátky prehľad správ

Druhá vlna nového koronavírusu je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího vážnejšia, ako prvá. Rizikové je aj správanie takzvaných superšíriteľov, ktorí vírus roznášajú a vďaka ktorým sa podľa ministra COvid-19 exponenciálne šíri. Týchto superšíriteľov má byť desať percent, no sú zodpovední za 80 percent nákaz.

Ministerstvo zdravotníctva tiež priznalo, že Slovensko potrebuje posilniť testovacie kapacity. Mali by vzniknúť nové veľkokapacitné odberové miesta, rezort rokuje aj so súkromnými laboratóriami. Tiež chce viac zapojiť políciu a sprísniť kontrolovanie a postih za nenosenie rúšok v obchodoch či v MHD.

Školy sa v septembri otvoria, a to aj v hlavnom meste, ktoré je v červenej zóne. Červená tiež neznamená, že sa automaticky zastaví vyučovanie. Minister školstva Branislav Grohling ale zdôraznil, že nosiť rúška je absolútne minimum, ktoré môžu ľudia spraviť, aby sa mohlo pokračovať vo výučbe.

Penzisti tento rok napokon dostanú trináste dôchodky, a to v sume od 50 do 300 eur. Nárok na najvyššiu trinástu penziu budú mať tí, ktorí poberajú najnižšie dôchodky. Včera takýto návrh zákona o trinástom dôchodku schválila vláda.

Komáre nedokážu roznášať nový koronavírus. Ukazuje to vedecký výskum, ktorý sledoval, či hmyz nemôže prenášať z človeka na človeka vírus. Experimenty, počas ktorých sa vedci pokúsili infikovať tri druhy komárov, ukázali, že hmyz nebezpečný nie je.

Odporúčanie

Rimania ho považovali za zdroj pitnej vody, pre keltov bol posvätný. Fosse Dionne je zvláštnosť v rázovitom francúzskom mestečku Tonnere (frankofili odpustia moju výslovnosť) v Burgundsku a je to záhada. Je to totiž prameň, v slovenčine ho voláme vyvieračka, okolo ktorého postavili najskôr dedinu a neskôr akýsi bazén a... no, dodnes nevieme, kde je jeho začiatok. Vo svojich útrobách totiž ukrýva labyrint útvarov, v ktorom zahynulo už niekoľko potápačov. No a teraz sa na túto záhadu vo svojom krátkom dokumente pozrelo BBC - a to je moje dnešné odporúčanie.

