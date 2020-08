Obmedzená spôsobilosti na právne úkony komplikuje rodinné vzťahy

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Stavrovská upozornila na právne nedostatky.

27. aug 2020 o 8:33 TASR

Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA. Ľudia, ktorí sú podľa Občianskeho zákonníka pozbavení spôsobilosti na právne úkony, nemôžu uzavrieť manželstvo a nemajú ani žiadne rodičovské práva a povinnosti.

16 816 Toľko ľudí bolo na Slovensku pozbavených spôsobilosti na právne úkony k 30. júnu 2016.

Ľudia, ktorí majú túto spôsobilosť obmedzenú napríklad z dôvodu mentálneho postihnutia, môžu uzavrieť manželstvo iba so súhlasom súdu a rodičovské práva tiež nemajú.

"To je veľký problém. Takýto rodič nemôže v záujme dieťaťa vykonávať žiadne právne úkony, teda mu zabezpečiť školu, materskú školu, prihlásiť ho k lekárovi, požiadať o nejaký príspevok či nahlásiť trvalý pobyt," upozorňuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Výchova bez rodičoských práv

"Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím máme klientku obmedzenú v spôsobilosti na právne úkony. Nemôže sa stať členkou obchodných spoločností a tiež má trojročného syna, no nemá žiadne rodičovské práva ani povinnosti. Stará sa o dieťa, podieľa sa na jeho zdravom vývoji a výžive, ale nemôže byť jeho zákonným zástupcom a robiť v jeho mene žiadne úkony," povedala komisárka.

Keď ide so synom napríklad k lekárovi, musí ísť aj s jeho otcom. "Ten je zároveň jej opatrovníkom. Nie sú zosobášení, lebo sa nemôžu zosobášiť," doplnila.

Problémy so zrušením obmedzenia práv

Môže sa tiež stať, že dieťa je dedičom nejakého majetku, no rodič obmedzený v spôsobilosti na právne úkony nemôže tento jeho majetok spravovať, nemôže za dieťa komunikovať, alebo preň niečo vybaviť.

V prípade, že sú obmedzení v spôsobilosti na právne úkony obaja rodičia, nemajú rodičovské práva a dieťa musí mať určeného opatrovníka.

Občiansky zákonník hovorí, že duševná porucha, ktorá nie je len prechodná, spôsobuje u osoby neschopnosť robiť právne úkony.

"Veľakrát sa hovorilo o tom, že inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony bol nadužívaný a od 1. júla 2016 už súd nemôže človeka tejto spôsobilosti pozbaviť, možno ju len obmedziť," rozpráva Stavrovská.

Rozsudky obchádzajú zákon

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vo svojom prieskume zistil, že k 30. júnu 2016 bolo na Slovensku pozbavených spôsobilosti na právne úkony 16 816 ľudí.

Súdy však podľa komisárky zákon obchádzajú.

"Stretli sme sa s rozsudkami, ktoré 'obmedzujú v spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu', alebo vypočítajú celé spektrum rôznych právnych vzťahov a človeku ostane len právo disponovať 20 eurami mesačne," dodala.

Absencia podporovaného rozhodovania

Na Slovensku podľa nej nie je právne zabezpečené tzv. podporované rozhodovanie, teda rozhodovanie s pomocou druhej osoby, ktorá by človeku so znevýhodnením vysvetlila napríklad obsah zmluvy, ktorú podpisuje.

"Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím to namietal a Ministerstvo spravodlivosti SR reagovalo, že na rokovanie vlády do konca roka 2021 predloží materiál, ktorého predmetom bude opatrovnícka reforma aj podporované rozhodovanie," informovala komisárka.

Potvrdil to Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR s tým, že návrhu zákona má predchádzať vecný zámer reformy opatrovníckeho práva, ktorý ministerstvo plánuje predložiť do legislatívneho procesu a nechať schváliť vládou ešte tento rok.