Kauzy naviazané na zrušené amnestie sa vlečú. Lexu skúma Luxemburg a Kováč mladší je stále stíhaný

Na dva spory sa pozrie Luxemburg. Môže ísť o naťahovanie času.

27. aug 2020 o 19:59 Peter Kováč

BRATISLAVA. V pondelok uplynie presne dvadsaťpäť rokov od akcie, pri ktorej ôsmi muži zablokovali pri Svätom Jure auto syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča. Vtedy 33-ročného podnikateľa strčili do kufra auta, donútili ho vypiť fľašu whisky a nechali v odstavenom Mercedese v rakúskom Hainburgu.

Prípad zavlečenia Michala Kováča mladšieho dodnes nie je uzavretý a za incident ani nebol nik potrestaný. Veľké nádeje vkladala verejnosť do zrušenia Mečiarových amnestií, ktoré sa vzťahovali na prípad, no ani tento krok dosiaľ nič nezmenil. Od ich prelomenia prešli už viac než tri roky, no žiadny zo súvisiacich prípadov sa zatiaľ neporadilo uzavrieť.

Presne pred týmto scenárom pritom už pri rušení amnestií varovali viacerí politici.

„Nesmieme dovoliť, aby tak ako pri iných kauzách sa nás o rok, o dva alebo o päť spýtali, ako je možné, že zase nie je nikto odsúdený. To nesmieme dovoliť,“ vystríhal napríklad pred troma rokmi bývalý prezident Andrej Kiska.

Samotný prípad zavlečenia sa pritom ku koncu ani zďaleka neblíži.