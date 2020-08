Na kultúru znevýhodnených skupín sa rozdelí 980-tisíc eur

Dve tretiny zo 188 projektov sú venované aktivitám pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

27. aug 2020 o 12:40 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry SR rozdelí na kultúru znevýhodnených skupín celý 980-tisícový rozpočet dotačného programu.

Odborná komisia navrhla podporiť 188 projektov pre tento rok, pričom približne dve tretiny sú venované kultúrnym aktivitám pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová.

Minie sa celý rozpočet

Ako ďalej priblížila, organizátori kultúrnych aktivít zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva do konca termínu tohtoročnej výzvy, teda do do 29. júla, predložili ministerstvu 288 projektov.

Dodala tiež, že v predošlých dvoch rokoch sa celý objem dotácií rozdeliť nepodarilo. Pritom, v roku 2019, ako aj v roku 2018 boli v programe vyhlásené nie jedna, ale dve výzvy.

Rozvoj kultúrnych práv a odstraňovanie bariér

Dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín vznikol v roku 2005 ako jeden z podprogramov dotačného programu Ministerstva kultúry SR Kultúra národnostných menšín.

Ako samostatný dotačný program ministerstva existuje od roku 2006. Od roku 2017 je naň každoročne vyčlenených 980-tisíc eur.

Program je zameraný na kultúrne aktivity zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, rozvoj ich kultúrnych práv a odstraňovanie bariér.

Podporu poskytuje aj projektom pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj projektom zacieleným na témy rovnosti príležitostí, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu.