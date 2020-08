Dobré ráno: Zatiaľ bez potrestaných. Prezidentovho syna uniesli pred 25 rokmi

Obvinenie Kováča ml. potešilo hlavne Vladimíra Mečiara.

27. aug 2020 o 23:00 Matúš Burčík, Nikola Bajánová

V pondelok 31. augusta uplynie 25 rokov od únosu Michala Kováča ml.

Prezidentovho syna zastavilo na ceste zo Svätého Jura pri Bratislave osem mužov, ktorí ho vyvliekli z auta, na hlavu mu nasadili vrece, strčili do kufra a nasilu opitého a omráčeného elektrošokmi zavliekli do rakúskeho Hainburgu.

Je to už 25 rokov, čo tento incident traumatizuje spoločnosť a to nielen svojou povahou, ale aj tým, že do dnešného dňa nebol za tento skutok nikto potrestaný.

Ako je to možné?

Nikola Bajánová sa pýtala šéfa domáceho oddelenia denníka SME Matúša Burčíka.

Krátky prehľad správ

Bratislavský mestský poslanec Adam Berka, ktorého pozitívne testovali na ochorenie COVID-19, ponúkol, že odstúpi z mestského poslaneckého klubu Team Vallo. Klub jeho ponuku akceptoval.

Robert Fico odmieta sankcie, ktoré plánuje Európska únia uvaliť po zmanipulovaných voľbách na Bielorusko. Slovensko by sa podľa neho nemalo vmiešavať do vnútorných záležitostí tejto krajiny a spochybňovať veci, ktoré tam boli nastavené. Naopak šéf diplomacie Ivan Korčok vyhlásil, že chce, aby boli sankcie voči Bielorusku zavedené čo najskôr.

Peter Vaněk skončil na poste riaditeľa vojenskej nemocnice v Ružomberku. Odvolal ho minister obrany Jaroslav Naď, ktorý ako dôvod uviedol ekonomický i personálny rozklad nemocnice, masívne zlyhanie manažmentu, porušovanie zákona i nehospodárne nakladanie s financiami. Podľa Naďa už bolo podané aj trestné oznámenie.

Austrálskeho rasistu Brentona Tarranta, ktorý zastrelil vlani v mešitách v novozélandskom meste Christchurch 51 ľudí, odsúdili na doživotné väzenie bez možnosti podmienečného prepustenia. Pred rozsudkom, ktorý v dejinách moderného novozélandského práva nemá obdoby, si Tarrant vypočul viac než 90 výpovedí preživších obetí a pozostalých.

